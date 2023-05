Gundelfinger FDP-Urgestein Walter Lohner mit 81 Jahren gestorben

Er war ein prägendes Gesicht der Freien Demokraten im Landkreis Dillingen. Nun ist Walter Lohner aus Gundelfingen gestorben.

Er war das, was man einen politischen Spätzünder nennt. Mit 75 Jahren, in einem Alter in dem andere längst den verdienten Ruhestand genießen, trat Walter Lohner 2017 als FDP-Direktkandidat für die Bundestagswahl an. "Ich brauche einfach immer Bewegung, bei mir darf es nicht ruhig werden", sagte der Vater von drei erwachsenen Kindern damals über die Beweggründe für seine Kandidatur. Nun ist der Gundelfinger wenige Tage vor seinem 82. Geburtstag gestorben. Nach einer Lehre zum Bauschlosser hatte Walter Lohner insgesamt 48 Jahre lang beim Gundelfinger Fassadenspezialist Gartner gearbeitet; als technischer Zeichner, Abteilungsleiter sowie stellvertretender Betriebsratsvorsitzender war er viel unterwegs und ging nach einer Zeit der Selbstständigkeit erst mit 74 Jahren endgültig in den beruflichen Ruhestand. Ruhig wurde es bei ihm aber auch dann noch lange nicht.

Engagiert für die Leichtathletik im Landkreis Dillingen

Neben der Arbeit engagierte sich der begeisterter Handballspieler, der zusammen mit dem früheren Lauinger Bürgermeister und FDP-Landtagsabgeordneten Georg Barfuß auf dem Platz stand, lange als Vorsitzender der LG Donau-Brenz für die Leichtathletik im Landkreis Dillingen. Von 2008 bis 2013 übernahm Lohner die Leitung des Lauinger Büros des damaligen Landtagsabgeordneten Barfuß. In den folgenden Jahren warb er mit großem Elan für die liberale Sache.

Walter Lohner gründete den Ortsverein der Gundelfinger FDP

Walter Lohner war es, der in Gundelfingen den FDP-Ortsverein aus der Taufe hob. Dass er die frühere FDP-Bundestagsabgeordnete als Bürgermeisterin in die Gärtnerstadt locken konnte, war einer seiner größten Coups. Für sein unermüdliches Engagement für die FDP wurde Walter Lohner zum Ehrenvorsitzenden der Gundelfinger sowie der schwäbischen FDP ernannt. Der FDP-Kreisvorsitzende Alois Jäger sprach von einem schweren Schlag für die Landkreis-FDP. "Er war eine ständige Stütze und hat die Dinge immer vorangetrieben", so Jäger.

