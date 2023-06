Gundelfingen

vor 47 Min.

Gundelfinger Feuerwehr-Familie feiert ihr neues Zuhause

Plus Auf diesen Tag haben sich nicht nur die Ehrenamtlichen gefreut: Am Sonntag kommen Tausende Menschen, um sich das fertige Gerätehaus im Industriegebiet anzuschauen.

Von Simone Fritzmeier

Den Kamin auf Omas Dach hat Amely erkannt - wenn auch ganz klein, wie sie verrät. Ein wenig aus der Puste kommt sie gerade gemeinsam mit ihren Geschwistern Leonie (14) und Lion (5) und Oma Sonja Rutz die vielen Treppen des Übungsturms der Gundelfinger Feuerwehr herunter. Immerhin sind es über hundert Stufen nach oben. "Ganz schön hoch, aber ich hatte keine Angst", sagt die Elfjährige und die Oma ergänzt: "Der Ausblick lohnt sich."

Der Ansturm beim Tag der offenen Tür war riesig. Viele Menschen aus der Region sind gekommen, um sich zu informieren. Foto: Simone Fritzmeier

Die Gundelfingerin ist am Sonntag gemeinsam mit ihren drei Enkelkindern beim Tag der offenen Tore und schaut sich mit ihnen das neue Feuerwehrgerätehaus im Industriegebiet der Gärtnerstadt an - und ist begeistert. "Wenn wir so etwas Neues schon haben, dann schauen wir es uns auch an. Es ist toll", sagt sie. Nach dem Treppenlauf gibt es aber erst mal eine Stärkung beim Mittagstisch und der kleine Lion will endlich in die Feuerwehr-Hüpfburg. Für beides braucht die Familie Geduld, denn der Ansturm ist riesig. Tausende Menschen kommen den ganzen Tag über, um sich das neue Zuhause der Gundelfinger Wehr anzuschauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen