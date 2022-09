Gundelfingen

18:30 Uhr

Gundelfinger Heimleiterin feiert ihren letzten Tag: ein Abschied, aber kein Ende

Plus Bei der Abschlussfeier von Heimleiterin Schwester Maria Elisabeth Marschalek dankten ihr Kinder und enge Weggefährten. Doch es ist klar: Sie bleiben eine Familie.

Von Susanne Klöpfer

Im Kinderheim St. Clara in Gundelfingen ist an diesem Tag besonders viel los. "Ich bin schon etwas aufgeregt", sagt Schwester Maria Elisabeth. Untypisch für die Leiterin des Kinderheims, die sonst Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Doch heute ist ein besonderer Tag: ihre Abschiedsfeier. In 25 Jahren hat sie über 1800 Babys, Kindern und Jugendlichen in Gundelfingen eine neue Heimat gegeben.

