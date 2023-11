Gundelfinger kaufen bei Kerzenschein ein

In der Gärtnerstadt ist am Freitagabend beim Candlelight-Shopping viel geboten – von der Modenschau bis zur Feuershow im Burggraben.

So romantisch kann das Einkaufen sein. Vor Gundelfinger Geschäften leuchten am Freitagabend Kerzen, die ganze Professor-Bamann-Straße ist ein Lichtermeer. Im Burggraben spielt die Gundelfinger Stadtkapelle auf. Dort können Besucher und Besucherinnen auch eine spektakuläre Feuershow bestaunen. Die Wirtschaftsvereinigung (WV) hat zum Candlelight-Shopping nach Gundelfingen geladen. Viele Gäste genießen am Freitagabend die entspannte Einkaufs-Atmosphäre. Und sie freuen sich über Rabatte, mit denen einige Geschäfte locken.

Vom Sinn des Events überzeugt ist WV-Vorsitzender Bernhard Schalk. "Wir wollen beim Candlelight-Shopping unseren Kunden und Kundinnen in Gundelfingen mit Rabatten Danke sagen und ihnen einen schönen Einkaufsabend bereiten", sagt der Chef der Wirtschaftsvereinigung. Und natürlich gehe es auch darum, mit der Veranstaltung neue Kunden nach Gundelfingen zu locken. Bis 20 Uhr haben die Läden am Freitag geöffnet. Schalk freut sich bereits im Vorfeld auf die After-Show-Party vor dem Rathaus. "Da feiern sich Handel und Wirtschaft in Gundelfingen ein wenig selber", erläutert der Vorsitzende. Insbesondere die GET im September mit etwa 30.000 Besuchern und Besucherinnen sei "ein Riesenerfolg" gewesen.

"Gundelfinger haben die Feierwärme im Herzen"

Fünf Grad wärmer könnte es schon sein, stellt Schalk beim Candlelight-Shopping fest. "Aber die Feierwärme haben die Gundelfinger und Gundelfingerinnen ja im Herzen", betont der WV-Chef. Bereits vor dem verlängerten Einkaufsabend ist bei Betten Deisler eine Menge los, wie Verkäuferin Edith Hausmann bestätigt. "Die Geschäfte präsentieren sich bei diesem Candlelight-Shopping vom Feinsten", sagt Hausmann. Es sei gut, dass die Wirtschaftsvereinigung mit diesem Abend für eine erhöhte Präsenz der Gundelfinger Geschäftswelt sorgt. Kunden können bei Deisler an diesem Abend zwei VIP-Karten für das Bundesligaspiel FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim gewinnen. Und weil es das Geschäft bereits seit 1842 gibt, winkt im Jubiläumsjahr bis zum 20. März auch ein Wertgutschein in Höhe von 1842 Euro.

Am Ende des Abends steht erneut ein Gewinnspiel. Besucher und Besucherinnen können darüber abstimmen, vor welchem Laden am schönsten mit Kerzen dekoriert wurde. Unter den Teilnehmenden werden Preise verlost. Hauptpreis ist dabei ein 100-Euro-Gewinn. Der Gundelfinger Jürgen Wetzstein zählt zu den vielen Gästen, die das Candlelight-Shopping mit der ganzen Familie genießen. "Das ist eine nette, unaufgeregte Atmosphäre", sagt der Gundelfinger. Man treffe viele bekannte Menschen.

