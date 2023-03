Gundelfingen

vor 39 Min.

Gundelfinger Klaviertalent: Lars Schneider begeistert bei "Jugend musiziert"

Plus Der 17-Jährige überrascht die Jury beim Regionalentscheid in Neu-Ulm. Wie viele Stunden er täglich übt und warum er nicht am Landeswettbewerb teilnehmen will.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Lars Schneider kann sich noch gut daran erinnern, wie es war, das erste Mal an einem Klavier zu sitzen. "Das Gefühl der Tasten war einfach schön", beschreibt es der junge Musiker. Am Ende der sechsten Klasse ist der damals 12-Jährige von einem Bekannten an das Klavier herangeführt worden. Knapp fünf Jahre später beherrscht der Gundelfinger sein Instrument dermaßen sicher, dass er kürzlich den Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" für sich entscheiden konnte. Bei dem Wertungsspiel in Neu-Ulm begeisterte er die Jury und holte fast die volle Punktzahl. Seine Einladung zum Landeswettbewerb hat er aber ausgeschlagen.

