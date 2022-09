Gundelfingen

18:00 Uhr

Gundelfinger SPD-Stadträtin Vera Schweizer hört auf

Plus Das Ende ihrer Amtszeit im Gundelfinger Stadtrat nach über 20 Jahren ist für sie emotional. Auch, weil vor 50 Jahren ihr Mann Peter Schweizer zum Bürgermeister vereidigt wurde.

Von Susanne Klöpfer

Vera Schweizer fällt der Weg in das Gundelfinger Rathaus an diesem Abend schwer. Dabei ist der Stadträtin die Strecke zum Großen Sitzungssaal vertraut. Vor 50 Jahren war sie bereits dort, als ihr Mann Peter Schweizer zum Bürgermeister vereidigt wurde. Seit über 20 Jahren ist sie selbst ein Teil des Rates. Doch heute ist alles anders, denn es ist ihr letzter Tag als Stadträtin in der Gärtnerstadt.

