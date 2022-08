Gundelfingen

vor 20 Min.

Gundelfinger Spitalfest: So sieht es nun in der neuen Tagespflege aus

Beim Spitalfest in Gundelfingen hat die neue Tagespflege in Gundelfingen Eröffnung gefeiert. Darüber freuten sich Spitalleiter Markus Moll und der neue Leiter der Tagespflege Aaron Schirm.

Plus Die neue Tagespflege in Gundelfingen war am Montag beim Fest der Spitalstiftung erstmals öffentlich zugänglich. Bauarbeiten am Garten verzögern noch den Betrieb.

Von Johanna Hofmann

Die Gundelfinger Spitalstiftung hat am Montag ein neues und besonderes Angebot während des Spitalfests gefeiert: die Tagespflege. Mit der Einrichtung hat die Stiftung nun das zweite Betreuungsangebot dieser Art im Landkreis Dillingen für Menschen im fortgeschrittenen Alter und speziell auch mit Demenz eröffnet. „Eine unglaublich wichtige Ergänzung zur stationären Vollversorgung“ nennt Markus Moll die neue Tagespflege gegenüber dem Haus der Senioren in Gundelfingen. Beim Spitalfest zum Patrozinium der Spitalkirche Mariä Himmelfahrt nutzten viele Interessierte auch die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten der Tagespflege zu besichtigen. Heimleiter Markus Moll, Pflegedienstleiter Aaron Schirm und ihr Team führten die Besucherinnen und Besucher durch die hellen, einladend gestalteten Wohnbereiche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .