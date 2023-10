Gundelfinger Unternehmer Bartelt wird für sein Lebenswerk geehrt

Der Gründer und Geschäftsführer der GTG Gummitechnik Wolfgang Bartelt ist für sein Lebenswerk mit der Senatorenwürde des Mittelstandverbands BVMS geehrt worden.

Der Gummidichtungslieferant GTG aus Gundelfingen reiht sich in die "Hall of Fame" der mittelständischen Unternehmen ein, zu der etwa 360 Firmen, sowie herausragende Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik zählen, die einen Jahresumsatz von 120 Milliarden Euro erwirtschaften. Denn der Gründer und Geschäftsführer Wolfgang Bartelt wurde nun der Pressemitteilung des Bundeswirtschaftssenats (BWS) zufolge im feierlichen Rahmen einer Tagung bei BMW in München für sein unternehmerisches Engagement ausgezeichnet. Als zweiter Unternehmer in Schwaben hat er die Senatorenwürde des Bundeswirtschaftssenats erhalten. Dieser ist das höchste Gremium im Mittelstandverband BVMW und bildet eine Wertegemeinschaft hochkarätiger Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien. Die rund 350 Mitglieder des Gremiums stellen der Mitteilung zufolge als Entscheidungsträger und Vorbilder die Spitze des deutschen Mittelstandes dar.

Gundelfinger Gründer und Geschäftsführer der GTG Gummitechnik geehrt

GTG ist bekannt für Lösungen von Dichtungsproblemen im Fenster- und Fassadenbau sowie in der Automobil- und Elektroindustrie. Die Gundelfinger Firma wurde im Jahr 2000 mit der Auszeichnung des BSH Bosch und Siemens Hausgeräte als bester Gummidichtungslieferant weltweit und 2005, 2014 und 2019 mit der Verleihung des "Bayerischen Löwen" in die 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern aufgenommen. 2006 kam GTG unter "Europas Top 500", erhielt 2012 den "Automotive Award" und 2016 den "Bayerischen Mittelstandspreis".

Auch im öffentlichen Leben hat sich Bartelt vielfach engagiert. Jahrelang war er Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen, Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Gundelfingen, Mitbegründer der "Konzertierten Aktion". Von den 1990er-Jahren bis 2022 war er Mitglied der IHK­ Regionalversammlung und -vollversammlung.

GTG Gundelfingen beschäftigt mittlerweile 500 Mitarbeitende

Die Stadt Gundelfingen hat Bartelt die Goldene Ehrennadel verliehen und 1986 ist er in den Wirtschaftsbeirat berufen worden. Seit der Gründung 1980 ist GTG ein Familienunternehmen geblieben. Sein Sohn Markus, Diplom-Wirtschafsingeneur ist Mitgesellschafter und alleiniger Geschäftsführer. Seine Frau llona Bartelt betreut die Bereiche Personal und Finanzen. Heute beschäftigt GTG mehr als 500 Mitarbeitende und betreibt neben drei Werken in Gundelfingen weitere Werke in Waltershausen in Thüringen, in Breuberg in Hessen und in Dunavarsany in Ungarn. (AZ)