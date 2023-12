Gundelfinger Weihnachtsmarkt mit märchenhafter Puppenausstellung

Beim Adventsmarkt auf der Oberen Bleiche in Gundelfingen vom 8. bis 10. Dezember gibt es Glühwein, Adventsmusik und eine lebende Krippe. Im Bleichestadel sind Porzellanpuppen zu bewundern.

Am zweiten Adventswochenende, vom 8. bis 10. Dezember herrscht auf der Oberen Bleich beim traditionelle Gundelfinger Weihnachtsmarkt wieder festliche Stimmung im Glanz der Lichter. Auf dem Weihnachtsmarkt finden Besucherinnen und Besucher eine große Auswahl an weihnachtlichen Bastelarbeiten, selbst gemachten Delikatessen und verschiedenen Handwerkskünsten von vielfältigen Anbietern. Neben Punsch, Glühwein, Alpenglüher und heißen Cocktails, gibt es alles von Chili con Carne über Grillwürsten bis Crêpes und Waffeln – überwiegend von Gundelfinger Vereinen.

Bürgermeister Dieter Nägele eröffnet den Weihnachtsmarkt am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr zusammen mit dem Vorsitzenden der Gundelfinger Wirtschaftsvereinigung Bernhard Schalk, Stadtpfarrer Johannes Schaufler und weitere Vertreter der Kirchen. Begleitet werden sie von einer Engelschar des Kinderheimes St. Clara Gundelfingen und musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle Gundelfingen.

Weihnachtsmarkt vom 8. bis 10. Dezember 2023 in Gundelfingen

Im Bleichestadel können Kinder beim Bastelangebot zusammen mit den Pfadfindern kreativ sein. In der Schänke des Bleichestadels können alle Besucherinnen und Besucher der Adventsmusik lauschen. Es wird Kaffee und Kuchen angeboten oder es können die Speisen vom Markt verzehrt werden.

Mit über 50 handgefertigten Porzellanpuppen verwandelt Elfriede Günther, Puppenmutter aus Glött, die Tenne des Bleichestadels in ein einzigartiges Puppenhaus, das sicher viele Herzen höher schlagen lässt. Dekorativ gestaltet und mit viele Liebe zum Detail entstand eine märchenhafte Ausstellung. Der Eintritt ist frei, Elfriede Günther freut sich jedoch über eine Spende für Kartei der Not.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Für die kleinen Marktbesucherinnen und Marktbesucher wird im Zentrum des Weihnachtsmarktes wieder die lebende Krippe aufgebaut und am Sonntag findet ein großes Nikolaus- und Engeltreffen mit Zug durch den Weihnachtsmarkt statt. Anschließend gibt es Geschenke von Knecht Ruprecht, den Nikoläusen und Engelchen vom Kinderheim Gundelfingen.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt 8. bis 10. Dezember in Gundelfingen

Für romantische Vorbeinachsstimmung sorgen neben der Stadtkapelle Gundelfingen, dem Spielmanns- und Fanfarenzug des TV Gundelfingen und ein Ensemble der städtischen Musikschule. Dabei sind natürlich auch die musikalischen Nikoläuse aus Dattenhausen, die Nikoläuse und Engel des Kinderheimes St. Clara und natürlich die Gundelfinger Grundschule und die Kinder der Gundelfinger Kindergärten und -tagesstätten.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes und der märchenhaften Puppenausstellung im Bleichestadel: Freitag, 8. Dezember, von 17 bis 22 Uhr, Samstag, 9. Dezember von 15 bis 22 Uhr und Sonntag, 10. Dezember von 13 bis 20 Uhr. Die Puppenausstellung ist zusätzlich am Sonntag, 17. Dezember von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In der Schänke im Bleichestadel findet in dieser Zeit auch ein gemütlicher Kaffeenachmittag mit dem Historischen Bürgerverein statt. Die Porzellanpuppen, Puppeneinrichtungen und -ausstattungen sowie verschiedene Dekoartikel können käuflich erworben werden. Abholung nach Ende der Ausstellung. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist kostenlos. (AZ)