Gundelfingen

26.07.2023

Gundelfingerin lebt mit 77 Jahren noch immer für den Sport

Plus Edelharda Wagenhuber ist seit 1969 Übungsleiterin bei der FCG-Abteilung Damengymnastik. Von klein an ist die Gundelfingerin begeisterte Sportlerin.

Von Simone Fritzmeier

Die schwarz-weiß Fotos sind schön in das Album eingeklebt. Manchmal steht eine Jahreszahl dabei, manchmal nur ein Ort oder auch gar nichts. Erst vor Kurzem hat Edelharda Wagenhuber die alten Erinnerungen aus dem Schrank geholt. An ihrem 77. Geburtstag wollten die Enkelkinder sehen, was die Oma schon alles erlebt hat. Die Gundelfingerin schüttelt den Kopf und sagt lachend: "Ich habe alles mitgenommen, was das Leben zu bieten hatte." Bis heute.

"Harda", wie sie vermutlich die meisten Menschen in ihrem Umfeld nennen, ist im Gundelfinger Vereinsleben eine feste Größe. Von klein an. Von Singschule bis Radclub: Die sympathische Frau mit dem ansteckenden Lachen liebt und lebt die Gemeinschaft. Vor allem beim Sport. Beim FC Gundelfingen ist sie etwa nicht mehr wegzudenken. Ein Beispiel: Seit 1969 bis jetzt ist sie die Übungsleiterin der Damengymnastik. Einmal in der Woche, jeden Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr, steht sie in der Halle. Sie kann es an einer Hand abzählen, wie oft sie seither gefehlt hat. Aber eigentlich will sie das alles gar nicht erzählen. "Das ist mir eher unangenehm. Am Ende heißts, ich will mich wichtig machen", sagt sie und schlägt die Hände vors Gesicht. Aber wenn doch jemand perfekt in unsere Zeitungsserie "Vereinsmeier" passt, dann die 77-Jährige.

