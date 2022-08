Handfeste Auseinandersetzung bei Party in Gundelfingen

Der junge Mann sei zu Boden gedrückt worden. Wer hat etwas beobachtet?

Ein 19-Jähriger aus Steinheim am Albuch meldete in der Nacht auf Sonntag, dass er von einem Unbekannten auf einer Party am Gartnersee in Gundelfingen körperlich angegangen worden sei. Nach einem zunächst verbalen Streit habe ihn der Mann zu Boden gedrückt, woraufhin der Geschädigte Knieschmerzen verspürte.

Dillinger Polizei sucht Zeugen

Den Unbekannten konnte er lediglich mit rund 180 Zentimeter Körpergröße und um die 20 Jahre alt beschreiben. Eine sofortige ärztliche Behandlung beim Geschädigten war nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch