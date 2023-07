Handtuch auf Herdplatte: Feuerwehr Gundelfingen rückt aus

Vergessenes auf Herdplatten ist ein häufiger Alarmierungsgrund für die Feuerwehr. In Gundelfingen hat ein Mann eine Rauchvergiftung erlitten.

In einer Tagesstätte in der Äußeren Günzburger Straße ist am Donnerstag gegen zwölf Uhr ein Feueralarm ausgelöst worden. Wie sich später herausstellte, hatte ein 68-jähriger Bewohner versehentlich ein Handtuch auf der eingeschalteten Herdplatte abgelegt, worauf sich Rauch entwickelte. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Feuerwehr rückt mit 22 Kräften aus

Der Bewohner erlitt dabei eine leichte Rauchvergiftung, zu einem Sachschaden kam es nicht. 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen waren vor Ort. (AZ)

