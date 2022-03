Gundelfingen

11:00 Uhr

Hat Ivan aus Gundelfingen bei "First Dates Hotel" seinen Mr. Right gefunden?

Plus Der Gundelfinger Ivan hat bei der Dating-Sendung "First-Dates-Hotel" auf Vox mitgemacht. Wie für den 31-Jährigen die TV-Show gelaufen ist und ob er seine große Liebe gefunden hat.

Von Susanne Klöpfer

Ivan aus Gundelfingen ist auf der "ewigen Suche" nach Liebe - so bezeichnen es zumindest die Freunde und Freundinnen des 31-Jährigen, der mittlerweile seit sechs Jahren in Berlin lebt. Dem ein Ende setzen wollte Ivan nun mit seiner Teilnahme bei der Vox-Fernsehsendung "First Dates Hotel". Das Konzept der Dating-Show des Fernsehsenders Vox: Ein Hotel in Kroatien, Single-Männer und -Frauen, die per Blind-Dates auf der Suche nach der Liebe sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

