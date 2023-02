Gundelfingen

Hier geht es zum Livestream der Podiumsdiskussion in Gundelfingen

Von Susanne Klöpfer

Die Bürgermeisterkandidatin und -kandidaten stellen sich am Dienstag, 28. Februar, in der Brenzhalle in Gundelfingen Fragen und Aktionen. So können Sie von Zuhause aus zuschauen.

Fünf Personen wollen in das Rathaus in Gundelfingen: Manuel Bahmann ( CSU), Roswitha Stöpfel ( Bündnis 90/Die Grünen), Niklas Junkermann ( SPD), Dieter Nägele (Freie Wähler) und Günther Ruck (parteilos). Wer es wird, könnte sich bei der Wahl am Sonntag, 12. März, entscheiden. Sie alle wollen die Nachfolge von Bürgermeisterin Miriam Gruß antreten. Podiumsdiskussion vor der Wahl in Gundelfingen im Livestream Doch was sind die Ziele der Kandidatin und Kandidaten? Wie ticken Sie? Und für welche Werte stehen Sie? Beim DZ-Forum in der Gundelfinger Brenzhalle fühlen die Redakteurinnen und Redakteure den Fünfen auf den Zahn und konfrontieren sie mit verschiedenen Aktionen. (Hier klicken, dann geht es direkt zum Livestream) Sie können heute Abend nicht live vor Ort in Gundelfingen dabei sein? Kein Problem. Wir übertragen die Podiumsdiskussion live im Internet – das ist kostenlos und bequem von Zuhause möglich. Das ist der Link zum DZ-Forum in der Brenzhalle in Gundelfingen Beginn der Veranstaltung ist am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr. Ab da an übertragen wir live. Sie können sich unter folgender Adresse einwählen und alles mitverfolgen: youtube.com/watch?v=PNaPnWzKB40 Für alle, die doch vor Ort dabei sein möchten: Einlass in der Brenzhalle ist ab 18 Uhr, es ist freie Platzwahl. Eine Bewirtung mit Getränken ist während einer Pause vorgesehen.

