Hoffest vs. Haustüre: So werben die Bürgermeisterkandidaten für sich

Plus Manuel Bahmann will sich vor der Stichwahl in Gundelfingen so vielen Menschen wie möglich vorstellen. Konkurrent Dieter Nägele setzt auf entspannte Gespräche bei Bier.

Gartentor auf, Gartentor zu, klingeln und warten, dass die Haustüre aufgemacht wird. Der CSU-Bürgermeisterkandidat Manuel Bahmann möchte die Gundelfingerinnen und Gundelfinger persönlich von sich überzeugen. Die Reaktionen sind unterschiedlich: Einige Male kommt ein "Ah, hallo Herr Bahmann", manchmal kennen die Leute den 35-Jährigen nicht, sind beschäftigt, haben nicht gewählt oder sind nicht wahlberechtigt. Stellenweise geht auch die Türe nicht auf, und Bahmann streichelt nur die Katze, die davorsitzt. Seit 10 Uhr ist der Rechtsanwalt an diesem Montagnachmittag unterwegs, um vor der Stichwahl am Sonntag, 26. März, um Stimmen zu werben.

Wahl in Gundelfingen: Bahmann wirbt an Haustüren um Stimmen

Bis dahin möchte der Dillinger so vielen Menschen wie möglich persönlich Hallo sagen. Seine "Wahlkampfzentrale", wie er sagt, ist sein Auto. Im Kofferraum lagern Kisten mit Flyern, Blöcken und Stiften. Einen Schwung davon packt er in einen Jutebeutel, und los geht es. Systematisch arbeitet er sich durch die Basteistraße. Erst rechts, dann links, und weiter so. Er weiß genau, dass er pro Türe zwei bis drei Minuten hat, wie sein Wahlkampfteam ausgerechnet hat.

Vorgenommen hat er sich die Gebiete, in welchen er im ersten Wahlgang nicht so gut abgeschnitten hat. Mit 25,7 Prozent landete er auf dem zweiten Platz nach Dieter Nägele ( Freie Wähler Gundelfingen), der 41,7 Prozent erhielt. Vergangene Woche warb Bahmann im Ehla für sich, nun beackert er den Norden, danach noch zwei Tage den Osten. Er ist von montags bis samstags 10 bis 18 Uhr an den Haustüren. Am Sonntag schaut er bei Sportveranstaltungen vorbei, denn: "Als Schiri hat man einen Gesprächseinstieg." Auf die Frage, wie es Bahmann geht, antwortet er, dass er ziemlich unter Strom stehe. Am Tag nach der Stichwahl werde viel von ihm abfallen.

CSU-Bürgermeisterkandidat geht von knappem Ergebnis in Stichwahl aus

Geht eine Haustüre auf, grüßt er freundlich: "Hallo, Manuel Bahmann, Bürgermeisterkandidat." Als Nicht-Gundelfinger sei sein Gesicht noch nicht allen bekannt. Als "kleine Entscheidungshilfe" fischt er Flyer, Blöcke und Stifte mit Wahlwerbung aus seinem Stoffbeutel. Einige verraten ihm, dass sie ihn schon gewählt hätten. Manchmal dauern die Gespräche länger, Menschen haben persönliche Anliegen, dann hört Bahmann verständnisvoll zu, stellt Zwischenfragen. Er sieht das auch als Chance, um Wissen für das zukünftige Amt zu sammeln.

Aber rechnet sich Bahmann dafür noch Chancen aus? "Es ist schwierig einzuschätzen", sagt er zwischen zwei Haustüren. Er sei sich sicher, dass es knapp werde. Wahlen hätten ihre eigene Dynamik. Er wolle die Leute motivieren, ihre Stimme abzugeben. Auch wegen der geringen Wahlbeteiligung von 56 Prozent. Zudem versuche er die Wählerinnen und Wähler der drei ausgeschiedenen Kandidaten anzusprechen. "Dann kann das schon funktionieren", sagt er zuversichtlich. Selbst wenn es um wenige Prozent nicht klappen sollte, möchte er alles ihm Mögliche getan haben. Deshalb klingelt Bahmann noch bis 18 Uhr an den Gundelfinger Haustüren.

Dieter Nägele setzt im Wahlkampf auf entspannte Garagen- und Hoffeste

Um diese Uhrzeit geht es bei Dieter Nägele an diesem Tag erst los. Der Kandidat der Freien Wähler Gundelfingen veranstaltet sogenannte Garagen- und Hoffeste, wie am Montagabend in der Windtschmidtstraße. Gastgeber sind Mitglieder des Ortsverbands oder Freunde. FW-Stadtrat Erwin Hegele hat dafür Nachbarn und Freunde eingeladen. Gegen 18 Uhr trudeln etwa 30 Gäste ein, im Garten brennt ein Lagerfeuer, auf zwei Tischen stehen Bier, Radler und Saftschorlen, dazwischen Pizzaschnecken, Mini-Gugelhupf, Wahlwerbung und Knabberzeug. Die Leute kennen sich, es fühlt sich nach Gartenparty an.

Etwa 20 solcher Feiern hat Nägele, der seit fast 20 Jahren in Gundelfingen lebt, schon veranstaltet. Ob bei minus zwölf Grad und Glühwein, bei Regen in der Garage oder wie an diesem Montagabend bei Vogelgezwitscher und den letzten Sonnenstrahlen des Tages. "Ich kann hier mehr erfahren als im Haustürwahlkampf", sagt der 54-Jährige und begrüßt neue Gäste. Zudem arbeitet er weiterhin in Vollzeit als VG-Geschäftsstellenleiter in Wertingen und hat nur abends Zeit. So hätten ihn die Leute besser kennenlernen können. Kleine Grüppchen haben sich gebildet, die Leute unterhalten sich.

Bei FW-Kandidat Nägele gibt es Lagerfeuer, Radler, Wahlwerbung und Pizzaschnecken

Nach ein paar Worten des Gastgebers, stellt sich Nägele etwa 20 Minuten vor. Er spricht von seiner Frau und seinen zwei Töchtern, wie er in Gundelfingen verwurzelt ist, seinen Berufserfahrungen und seinen Zielen. Dabei blickt er ruhig in die Runde, schaut jeden immer wieder direkt an. Leute nehmen sich Knabberzeug, nippen an ihrem Bier, Holzscheide im Feuer werden nachgelegt. "Ich möchte ansprechbar sein, und das nicht nur im Rathaus", sagt Nägele. Als Bürgermeister sei er der Letzte, der abends das Rathaus verlasse und danach auf Abend- und Wochenendveranstaltungen. Er wirbt für Bürgernähe.

Als Nägele fertig ist, stellen die Gäste Fragen. Zuerst geht es um die Ärzteversorgung. Eine andere Frau kommt auf den Bürgermeisterkandidaten zu und spricht ihn auf die Unterbringungen von geflüchteten Menschen an. Nägele nimmt sich Zeit, tauscht sich über die Themen aus. Um ihn herum stehen die Leute beieinander, unterhalten sich. Der Bürgermeisterkandidat stellt sich immer wieder zu Gruppen dazu, zuerst geht es um Wahlkampf, schnell aber um anderes wie Fußball, Familie und Geschichten von früher.

Er wirkt entspannt, aber die Aufregung komme am Wahltag schon noch. Bis dahin besucht er noch Unternehmen, hat Infostände vor Supermärkten. Er sagt: "Die Ausgangssituation ist sicherlich nicht schlecht. Aber man sollte sich nicht in Sicherheit wägen und aktiv bleiben."