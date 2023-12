Hohe Investitionen in die weitere Sanierung der Gundelfinger Kläranlage

Plus Der Gundelfinger Stadtrat beschließt die Beschaffung einer Zentrifuge zur Klärschlammentwässerung. Das sind die Vorteile.

Der Gundelfinger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung im Rathaus hohe Investitionen in eine weitere Teilsanierung der Gundelfinger Kläranlage beschlossen. Als weitere Maßnahme zur Ertüchtigung der Abwasserreinigunsanlage beschloss das Gremium dabei einstimmig, eine neue Zentrifuge zur Klärschlammentwässerung zu beschaffen, die möglichst schon 2024 die alte Siebbandpresse ersetzen soll.

Derzeit werden in der Gundelfinger Abwasserreinigungsanlage jährlich etwa 5000 Kubikmeter Faulschlamm entwässert. Der entwässerte Klärschlamm, etwa 900 Tonnen im Jahr, wird seit 2008 über den Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule in Neu-Ulm entsorgt.