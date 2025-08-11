Icon Menü
Gundelfingen: Holzschuppen gerät in Gundelfingen in Brand: Ist eine Lichterkette schuld?

Gundelfingen

Holzschuppen gerät in Gundelfingen in Brand: Ist eine Lichterkette schuld?

Eine Thujahecke und ein Brennholzunterstand standen im Norden der Stadt in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit 23 Kräften aus.
    Die Gundelfinger Wehr musste am Sonntag zu einem Brand im Norden der Stadt ausrücken.
    Die Gundelfinger Wehr musste am Sonntag zu einem Brand im Norden der Stadt ausrücken. Foto: Christina Brummer (Archivbild)

    Ein Gartenbrand hat am späten Sonntagnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr Gundelfingen gesorgt. Im Norden der Stadt gerieten nach Angaben der Polizei gegen 17.35 Uhr eine Thujahecke sowie ein Brennholzunterstand in Flammen.

    Eventuell Lichterkette Grund für Brand in Gundelfingen

    Die Feuerwehr Gundelfingen rückte mit 23 Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen. Mehrere Meter der Hecke sowie ein Teil des Holzunterstandes wurden durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde niemand.

    Die Polizei teilt mit, dass als mögliche Ursache ein technischer Defekt an einer am Unterstand angebrachten Lichterkette in Frage komme. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)

