Gundelfingen/Augsburg

17:30 Uhr

Sie arbeitete für Dax-Konzerne und betrog Hotels in ganz Schwaben

Plus Eine Frau ist in Hotels in Schwaben abgestiegen und hat nicht bezahlt. In Gundelfingen klickten die Handschellen. Warum die Frau dafür sogar "dankbar" ist.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Mehr als fünf Monate saß eine 45-jährige Unternehmensberaterin in Untersuchungshaft im Aichacher Frauengefängnis, jetzt durfte sie die Zelle verlassen. Ihre Freiheitsstrafe wegen schweren Betrugs von einem Jahr und drei Monaten setze das Gericht zur Bewährung aus. Die Frau, die mit einem Stipendium des Deutschen Bundestags in New York studiert hatte, die für DAX-Konzerne und Weltunternehmen gearbeitet hatte, war im Herbst 2022 in sechs bayerischen Hotels, darunter in Gundelfingen, Ziemetshausen und Horgau, Rechnungen in Höhe von 13.700 Euro schuldig geblieben. Die Angeklagte legte vor Gericht ein vollumfängliches Geständnis ab, wobei sie betonte, dass sie nie jemanden habe betrügen wollen, sondern dass sie stets an einen Neustart geglaubt habe.

Doch wie kam es zu dem persönlichen Absturz? Irgendwann sei die Firma, für die sie zuletzt in München gearbeitet hatte, in die Wirecard-Turbulenzen geraten, berichtet die Frau vor Gericht. Ein Kunde habe den Auftrag für ein eigentlich auf fünf Jahre angesetztes großes Projekt gestoppt, sie und andere Personen hätten von einem auf den anderen Tag ihre Beschäftigung verloren. Dann sei Corona dazugekommen, zudem habe es für sie private Probleme gegeben und Schwierigkeiten mit der Selbstständigkeit als Coach, erklärte die Angeklagte, die von der Polizei aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal geführt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen