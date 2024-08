Im Kinderheim St. Clara Gundelfingen wohnen jetzt keine Franziskanerinnen mehr

Im Kinderheim St. Clara in Gundelfingen fehlt jetzt etwas, das seit Bestehen der Einrichtung da war: die Franziskanerinnen. Schwester Gudrun Reichart von der Kinderheimstiftung Gundelfingen betreut mehrere Franziskanerinnenheime. Sie erklärt, warum sich das Leben der Kinder und Jugendlichen deswegen verändern wird: „Dadurch, dass wir Schwestern in den Heimen leben, verkörpern wir noch mehr Heimat.“ Denn sie teilen in gewisser Weise das Schicksal ihrer Schützlinge. Sie schlafen, essen und verbringen den Großteil ihrer Freizeit am selben Ort. Das schaffe eine tiefe Bindung. Sie selbst lebt in einem Kinderheim im Allgäu. Auch, wenn die weltlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich genauso aufopferten, sagt Reichart, gehen sie nach Schichtende nach Hause.

Dominik Bunk