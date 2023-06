In der Buchinsel wird kistenweise Lesestoff weiterverwertet

In der Buchinsel von Regens Wagner in Gundelfingen bekommen alte Bücher ein neues Leben. Einen Einblick in die Arbeit gibt es beim Tag der offenen Türe am Sonntag.

Marios prüfendem Blick entgeht nichts: kein Eselsohr, keine Kritzelei, kein hauchdünner Knick. Akkurat streifen seine Finger über den Weltatlas, den er in der Hand hält, erst über den Buchrücken, dann langsam über die anderen drei Seiten. Mario Kimmlingen ist Buchprüfer, könnte man sagen. Auf seinem Schreibtisch liegen Karl May und Kluftinger-Krimis neben einem „Wörterbuch der Astrologie“ oder den „Tipps zur moderne Gartengestaltung“. Kistenweise Bücher. Und Mario mittendrin. Der 51-Jährige arbeitet in der Buchinsel von Regens Wagner Dillingen.

Bei der Buchinsel von Regens Wagner in Gundelfingen kann man Bücher abgeben

Vor sieben Jahren wurde der Arbeitsbereich der Dillinger Werkstätten ins Leben gerufen, ihren Sitz hat die Buchinsel in Gundelfingen. Eine Insel soll sie sein für alle, die gern mit Mäusen klicken und in Tastaturen tippen, für Menschen, die es lieben am Computer zu arbeiten. Und nachhaltig ist das Konzept außerdem. Alle Arten von Büchern können hier abgegeben werden: alte Schinken, ausrangierte Lexika, aber auch aktueller Lesestoff, dem die Kinder entwachsen sind oder der nur noch Staub im Regal fängt. Die Mitarbeiter der Buchinsel sortieren und säubern - kistenweise Bücher. Abhängig von Zustand und Beliebtheit wird die gebrauchte Literatur entweder online verkauft oder aber als Altpapier recycelt.

Die Kriterien, welches Buch in welchem Karton landet, sind für die Buchinsel-Mitarbeiter eindeutig. Eindeutiger als für jeden Besucher. Die Grobsortierung ist verständlich: Alles was kaputt, schmutzig ist oder stinkt, landet im Container. Auch Bücher ohne ISBN-Nummer können nicht veräußert werden, höchstens auf Flohmärkten.

Wie in der Buchinsel v on Regens Wagner in Gundelfingen gearbeitet wird

Die Feinsortierung hat es in sich. Vor Irene Stapp liegt eine Karte mit etlichen Hinweisen, eine Art Merkhilfe für die Beschäftigten, um die Fehleranzahl immer im Blick zu behalten: Schutzumschlag mit Einrissen, leichte Knicke am Einband, nachgedunkelt. Mit Spielfiguren markiert Irene die Mankos von Hera Linds Erfolgsroman, der gerade ihrer Prüfung standhalten muss. „Mehr als drei Fehler, muss weg“. Mit diesen Worten landet der einstige Bestseller in der Schachtel unter dem Schreibtisch. „Altpapier!“. Bei nur zwei Markierungen greift die zierliche Frau, die fast hinter ihrem Bücherstapel verschwindet, zum Pinsel: „Saubermachen!“. Der Nagellackentferner, der hier auf jedem Arbeitstisch steht, dient nicht der Maniküre. Etikettenreste entfernen gehört genauso zur Grundreinigung wie das behutsame Abstauben und Abwischen.

Für die Menschen, die ihre Bücher abgeben, sei es oft schmerzlich zu erfahren, dass manche ihrer guten Stücke zerschreddert werden. Aber für den Weiterverkauf ist Qualität wichtig, schließlich bedient man sich einem großen Online-Unternehmen als Verkaufsplattform und darauf ist das Buchinsel-Team stolz. „Meine Bücher gehen immer gut weg auf Amazon“, erzählt Margherita Fiorito, die neben Mario am Schreibtisch sitzt. „Meine Bücher“, das sind für Margherita die Exemplare, die sie online stellt. Zusammen mit Mario ist sie für den Verkauf der Ware zuständig. Die quirlige Frau liebt ihre Arbeit und meistert sie souverän. „Ich kann hier alles allein“, erzählt die 54-Jährige, die seit ihrer psychischen Erkrankung in den RW-Werkstätten arbeitet, und ihre dunklen Augen unter der markanten Brille strahlen. Früher habe sie ihr Geld mit Putzen verdient, aber jetzt genießt sie es nette Kollegen zu haben, selbständig zu arbeiten und vielleicht bald als Empfangsdame, die Bücher-Abgeber zu begrüßen. Margherita hat den Überblick und behält ihn im Büchermeer. Sie packt ein paar fertige Schachteln auf den Rollwagen: „Ab ins Lager!“

Tag der offen Türe in Buchinsel in Gundelfingen am Sonntag, 2. Juli

Das Lager sind in der Buchinsel reihenweise Industrieregale, in denen sich ein Karton an den anderen reiht: alle gleich groß, jeder gefüllt mit rund 20 Büchern, vorne große Nummern. 10.000 steht ganz oben am Anfang der Kartonschlange und Margherita läuft schon etliche Meter bis sie mit ihrem Büchertransporter bei der 11.091 ankommt. Die Zahlen sind wichtig. Jeden Morgen fischt einer der Mitarbeiter die georderten Bücher aus den mehr als tausend Schachteln. Dann werden sie verpackt, frankiert und verschickt. Deutschlandweit.

Einen Einblick in diese Arbeit kann man nun am Sonntag, 2. Juli, beim Tag der offenen Türe bekommen. Sonst können Bücher können von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr (Alte Lauinger Straße 13, Gundelfingen, Telefon 09073/99 71 88 4) abgegeben werden, Kleinmengen auch im Dillinger Werkstattladen Potpourri, Georg-Schmid-Ring 15.