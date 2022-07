In Gundelfingen brennt ein Gartenhäuschen ab

Ein Mann wollte in Gundelfingen Unkraut vernichten. Das Ergebnis ist ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Mit einem Gasbrenner hat ein Mann am Samstag versucht, Unkraut zu vernichten. Der Mann wohnt in der Wilhelm-Hauff-Straße in Gundelfingen. Bei der Aktion setzte nach Angaben der Polizei versehentlich seine Gartenhütte in Brand.

Die Gundelfinger Feuerwehr musste ausrücken

Das Häuschen und alle Geräte darin brannten vollständig ab. Auch die Gartenhütte des Nachbarn und ein Zaun wurden leicht beschädigt. Die Feuerwehr war mit mehreren Personen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (pol)

