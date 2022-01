Erst- und Zweitimpfungen für Kinder gibt es wieder in der Gundelfinger Brenzhalle

Der Landkreis Dillingen will die Impfkampagne weiter vorantreiben. Mädchen und Buben zwischen fünf und elf Jahren können am kommenden Wochenende geimpft werden.

Es gibt weitere Termine für Kinderimpfungen im Kreis Dillingen. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Am Samstag, den 22. Januar, bietet das Impfzentrum des Landkreises Dillingen in der Brenzhalle in Gundelfingen einen weiteren Kinderimpftag mit Erstimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an.

Zusätzlich werden am Sonntag, den 23. Januar 2022, die Zweitimpfungen für die Kinder, die am 2. Weihnachtsfeiertag ihre Erstimpfung erhalten haben, angeboten. Jedes dieser Kinder kann am 23. Januar 2022 zur selben Uhrzeit seine Zweitimpfung erhalten, wie es am 26. Dezember 2021 erstgeimpft wurde. Eine gesonderte Benachrichtigung dazu erfolgt nicht mehr.

Auch für die zweite Impfung können Kinder nach Gundelfingen kommen

Da Terminbuchungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren nach wie vor nicht in der bayerischen Impfsoftware möglich sind, erfolgt die Terminbuchung nach folgender Verfahrensweise, die sich bewährt habe:

Im ersten Schritt müssen die Eltern/Erziehungsberechtigten ihre Kinder, die geimpft werden sollen, im Bayerischen Impfportal https://impfzentren.bayern/citizen/ registrieren und dort auch eine E-Mail oder Handynummer für die spätere Termininfo hinterlegen.

Im zweiten Schritt ist per E-Mail an Kinderimpfungen @ecolog-international.com ein Impftermin für die Fünf- bis Elfjährigen unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Telefonnummer und Adresse zu beantragen.

Wenn eine Terminzuteilung möglich ist, wird über die bei der Registrierung angegebene E-Mailadresse ein Impftermin mitgeteilt. Es ist leider nicht möglich, diesen Impftermin zu verschieben.

Geht keine E-Mail oder SMS mit einer Terminzuteilung nach der Beantragung eines Impftermins zu, kann auch keine Impfung erfolgen.

Auf der Landkreis-Internetseite stehen alle Infos

Die Kinderimpfungen sind nur in Begleitung von mindestens einem Erziehungsberechtigten möglich. Begleitet bei zwei vorhandenen Erziehungsberechtigten nur einer das Kind bei der Impfung, muss das Einverständnis des nicht anwesenden weiteren Erziehungsberechtigten vorliegen. Hierfür kann die „Einwilligungserklärung“ bei https://www.landkreis-dillingen.de/anamnese-und-einwilligungserklaerung-mrna-impfstoff-2 genutzt werden. So teilt es das Landratsamt mit. Weitere Detailinformationen zu den Kinderimpfungen können der Internetseite www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Kinderimpftage“ entnommen werden.

Die ausgefüllt mitzubringenden Unterlagen sind unter www.landkreis-dillingen.de - Formulare zur Schutzimpfung gegen Covid-19 - abrufbar. Alle weiteren Informationen zur Schutzimpfung finden sich auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-dillingen.de im Landkreis Dillingen. Es wird im Januar weitere Angebote für Kinderimpfungen geben. Die Termine werden auf den Internetseiten des Landratsamtes und über die Medien bekanntgemacht, steht es in der Pressemitteilung. Laut Landratsamt werden noch weitere Kinderimpftage angeboten. (pm)

