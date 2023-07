In Gundelfingen klappert’s: Wie viele Jungstörche gibt es heuer?

Der Historische Bürgerverein Gundelfingen macht eine Storchenrally. Es gilt, die Nester zu suchen und die Jungstörche darin zu zählen. Es winkt ein Preis.

Seit dem Ostereiermarkt 1994 klapperten die Störche Gundolf und Gundula auf dem Rathausdach in Gundelfingen und ließen so nach über 50 Jahren Pause die Gundelfinger Storchenkultur wieder aufleben. Auch heuer gibt es wieder sechs Storchennester in Gundelfingen und um die Altstadt.

Langsam werden die Jungstörche flügge und sind immer wieder am Gundelfinger Himmel bei ihren Flugversuchen zu beobachten. Storchenvater Walter Hieber möchte es genau wissen: "Wie viele Jungstörche gibt es heuer?", ist die Frage des Vorsitzenden des Historischen Bürgervereins. Deshalb gibt es im Rahmen des Ferienprogramms eine Storchenrally. Es gilt, die Nester zu suchen und die Jungstörche darin zu zählen.

Storchenrally in Gundelfingen: Teilnahmekarten bei der Rathausbäckerei Vogt

Teilnahmekarten gibt es ab sofort in der Rathausbäckerei Vogt, wo diese auch bis Donnerstag, 24. August, wieder abgegeben werden können. Denn für diesen Tag, den Tag des Heiligen. Bartholomäus, lautet eine alte Bauernregel: „An St. Bartholome sagen die Störche ade!“ Dann machen sich also zumindest einige auf den Weg in ihr Winterquartier und mit der Chance zu zählen und somit einen der tollen Preise zu gewinnen, ist es vorbei. Die Gewinne sind noch geheim und werden auf der GET vom 15. bis 17. September übergeben.

Nur so viel verrät der Historische Bürgerverein: 2024 wird das 20-jährige Storchenjubiläum groß gefeiert und als Hauptpreis gibt es die Schirmherrschaft über alle Aktionen des Jubiläumsjahres als „Storchenzuckerle“ zum Gewinn dazu. Viel Spaß beim Suchen, Zählen, Störche beobachten und Gewinnen. (AZ)

