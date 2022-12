In Gundelfingen sind Chorherrlichkeiten aus fünf Oratorien zu hören

"Chorios" und Katharina Diana Brandel brillieren in der Stadtpfarrkirche. Ein besonderes Weihnachtskonzert.

Der Vorzeigechor der Stadt. Die Musikschule Chorios zeigte dem überwältigten Publikum im gut besuchten Gotteshaus am zweiten Weihnachtsfeiertag eine außergewöhnliche Präsenz. Das geschah bei Auszügen aus Oratorien mit der besonderen Betonung auf das Weihnachtsfest. Chorleiter Michael Finck hatte die Programmfolge geschickt ausgewählt. Zehn Choreinsätzen standen vier Sopransoli gegenüber, die die ausgebildete Gundelfingerin Katharina Diana Brandel mit großer Emphase darbot.

Eine Frau unter Männern in der Stadtpfarrkirche

Chorios profitierte dabei von der Erfahrung, die das Ensemble bei der Mitwirkung in früheren Oratorienaufführungen gewonnen hatte. Die enorme stimmliche Ausdrucksfähigkeit von Chorios war einzigartig. Zwanzig Frauenstimmen und dreizehn Männerstimmen bestachen durch beachtliche Homogenität. Die Soprane imponierten mit leuchtender Strahlkraft, der Alt gestaltete beseelte Wirksamkeit, die Männer erfreuten durch starke Zuverlässigkeit. So gerieten die Chorsätze aus G. Fr. Händels "Judas Maccabäus" und "Messias", aus dem Weihnachtsoratorium vom J. S. Bach, aus "Elias" und "Paulus" von Mendelssohn-Bartholdy zu bewundernswerten Darstellungen. In bester Erinnerung blieben "Jauchzet, frohlocket" (Bach) und "Denn es ist uns ein Kind geboren" (Messias), weil hier das Zusammenwirken mit dem Orchester besonders ausgeprägt war.

Mit "Jadis" um Konzertmeister Filip Marius stand ein kultiviertes Instrumentalensemble zur Verfügung. Rund und voll der Streicherklang, präzise und strahlend die Trompeten, fein nuanciert Querflöte und Oboe, exakt die Pauke und gut unterstützend die Truhenorgel.

So hört sich Stille Nacht in Gundelfingen an

Mit sicherem Gespür für Tempi, Dynamik und rhythmische Ausarbeitung waltete umsichtig Dirigent Michael Finck seines Amtes, führte die Klangkörper souverän zu einem stimmigen Ganzen. Vom achtstimmigen "Denn er hat seinen Engeln" (Mendelssohn) zum krönenden Halleluja (Messias) reichte der besinnlich-festliche Jubel. Eingebunden darin Katharina Diana Brandel, die mit den vier Arien "Rejoice" (Erwach, frohlocke, Messias), "Nur ein Wink von seinen Händen" (Bach), "Höre, Israel" (Elias, Mendelssohn) sowie "Laudate Dominum" (Mozart) großen musikalischen Darstellungswillen offerierte.

Die Sängerin modellierte ausdrucksreich ihre schöne, offen timbrierte Sopranstimme und führte sie zu triumphalen Spitzentönen. Seriosität, Glanz, Kraft und Variabilität dienten spektakulären Interpretationen. Begeisterte Zustimmung für musikalische Höchstleistungen; das schwedische "Stilla Naat" als verinnerlichte Zugabe.

