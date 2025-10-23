Informationsabend Firmkurs und Firmung 2026

Die jungen Katholiken im Alter von zwölf bis 13 Jahren (ab der 7. Klasse), die in der Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen mit den Pfarrgemeinden Gundelfingen, Peterswörth, Echenbrunn, Unterbechingen, Ober- und Untermedlingen wohnen, sowie alle älteren, noch nicht Gefirmten, sind zum Empfang der Firmung eingeladen. Für die künftigen Firmbewerber und ihre Eltern findet ein Info-Abend am Dienstag, 28. Oktober, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim Gundelfingen, Riedhauser Straße 5, statt. (AZ)

