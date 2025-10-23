Icon Menü
Gundelfingen: Informationsabend Firmkurs und Firmung 2026

Gundelfingen

Informationsabend Firmkurs und Firmung 2026

Junge Katholiken in Gundelfingen und Umgebung sind ins Pfarrheim Gundelfingen eingeladen
Von Sabine Riedmann für Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Martin Gundelfingen
    Die jungen Katholiken im Alter von zwölf bis 13 Jahren (ab der 7. Klasse), die in der Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen mit den Pfarrgemeinden Gundelfingen, Peterswörth, Echenbrunn, Unterbechingen, Ober- und Untermedlingen wohnen, sowie alle älteren, noch nicht Gefirmten, sind zum Empfang der Firmung eingeladen. Für die künftigen Firmbewerber und ihre Eltern findet ein Info-Abend am Dienstag, 28. Oktober, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim Gundelfingen, Riedhauser Straße 5, statt. (AZ)

