Jugendliche attackieren in Gundelfingen Zeitungszusteller

Jugendliche haben nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag Zeitungszusteller in Gundelfingen körperlich angegangen und beleidigt.

Wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Dillingen. Ein 65-Jähriger und eine 62-Jährige waren am Samstag in den Morgenstunden in der Professor-Bamann-Straße in Gundelfingen mit der Zeitungs-Auslieferung beschäftigt.

Fahndung der Polizei hat Erfolg

Dabei wurden sie laut Polizeibericht von mehreren Jugendlichen körperlich angegangen und beleidigt. Die Polizeibeamten konnten die zunächst unbekannten Täter im Rahmen der Fahndung antreffen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. (pol)