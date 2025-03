Jugendliche heben in Gundelfingen Kanaldeckel aus

Mehrere bislang unbekannte jugendliche Täter haben offenbar Samstagnacht in Gundelfingen ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Gruppe gegen 00.45 Uhr einen Snackautomaten in der Bahnhofstraße in Gundelfingen beschädigt. Zudem hoben sie einen Kanaldeckel von der Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. Es gebe Hinweise darauf, dass es sich um jugendliche Täter handelt, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Wieso, das könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Immerhin ist wegen des Kanaldeckels niemand zu Schaden gekommen. (AZ)

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kanaldeckel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis