Jugendliche in Gundelfingen verursachen Unfall mit Elektroroller. Sie hatten mehrere Verkehrsregeln gebrochen - die beiden 14-Jährigen werden leicht verletzt.

Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Elektroroller ist es am Donnerstagabend laut Polizei in Gundelfingen gekommen. Zwei 14-jährige Buben waren demnach gegen 20.45 Uhr verbotswidrig zu zweit auf einem Elektroroller auf dem Gehweg in der Lauinger Straße aus Richtung Echenbrunn kommend stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Schlachteggstraße überquerte der Fahrer des Rollers die Fahrbahn trotz Rotlicht der Fußgängerampel. Ein ebenfalls stadteinwärts fahrender 23-jähriger Autofahrer konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit den Roller fahrenden Kindern nicht verhindern. Die beiden 14-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Einer der beiden wurde mit dem Rettungswagen in ein Kinderklinikum nach Heidenheim gefahren, der andere konnte nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle nach Hause entlassen werden. Am Auto des 23-Jährigen entstand Unfallschaden vorn rund 2.000 Euro, der Schaden am Elektroroller beläuft sich auf circa 100 Euro. (AZ)