Jugendliche zündeln in Gundelfingen

Jugendliche wurden beobachtet, wie sie in Gundelfingen auf einem Spielplatz gezündelt haben. Die Polizei muss eingreifen.

Am Dienstag wurde der Dillinger Polizei eine Beschädigung an einem Tisch auf einem Spielplatz in der Medlinger Straße in Gundelfingen gemeldet. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass am Vortag durch Zeugen beobachtet werden konnte, wie mehrere Jugendliche etwas auf dem Tisch entzündet und verbrannt hatten.

250 Euro Schaden hinterlassen

Dabei wurde die Tischfläche angesengt und trug einen oberflächlichen Brandschaden davon. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 250 Euro. Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die bislang unbekannten Täter. (AZ)