Kathrin Anna Wagner erzählt auf Schwäbisch von Spaß, Sex und Schock

Plus Beim Kabarettauftritt in Gundelfingen schwelt die Bombenstimmung zunächst im Untergrund. In der zweiten Hälfte reißt die Oberthürheimerin ihr Publikum aus der Erstarrung.

Von Birgit Alexandra Hassan

"Herr Müller, Sie verstehen doch Spaß?" Nach dieser Frage, gibt der Landrat in seiner Begrüßung zu, habe er Bammel, was der Abend ihm bringen wird. Gleichzeitig freut er sich, mit der Oberthürheimerin Kathrin Anna Wagner eine neue heimische Künstlerin bei den Dillinger Kulturtagen begrüßen zu dürfen. Die entführt ihr Publikum sodann in breitem Schwäbisch in ihre Welt des Land- und Familienlebens, der Schauspiel- und Montessorischule und zu den ganz alltäglichen lebenserhaltenden Körperfunktionen: Stuhlgang und Sex.

In vielseitige Rollen schlüpft Kathrin Anna Wagner während ihres ersten Kabarettabends im Rahmen der Dillinger Kulturtage in Gundelfingen. Foto: Birgit Hassan

"Hallo, i bin d'Kathi und han gestern Obend Sex g'hätt. – Und du?" Überraschend hat "Walter" plötzlich ein Mikrofon vor seinem Mund, antwortet spontan. "I bin Walter und hab koin Sex g'habt." Walter bleibt ihr treuer Freund, den sie in ihre Wortakrobatik auf der Bühne im Laufe des Abends immer wieder einbezieht. Dabei nimmt sie vor allem sich selbst und ihr 38-jähriges Leben ins Visier. Zum eingebildet sein, sei sie bis jetzt zu erfolglos, sagt die ausgebildete Schauspielerin und Lehrerin. Und fügt einen charmanten Seitenhieb in Richtung Schule und Montessori an. So müsse man als Lehrerin erst mal klarkommen mit so viel Freizeit und Geld auf dem Konto, als Montessorischüler das Rechnen und Schreiben später auf der Abendschule nachholen, weil man in der Schulzeit das lernt, was man fürs Leben braucht.

