Kein Gundelfinger Erfolgserlebnis zum Saisonabschluss

Gundelfingens Volleyball-Damen schließen die Bezirksklassen-Saison mit zwei Heimniederlagen ab. Das Saisonziel Klassenerhalt war durch eine überzeugende Vorrunde aber schon längst unter Dach und Fach.

Trotzdem hatte man sich für die Heimpartien gegen Marktoffingen und Altenmünster viel vorgenommen. Doch die zahlreichen Zuschauer in der Kreissporthalle erlebten ein Gundelfinger Team, das insbesondere gegen den Tabellennachbarn aus dem Ries viele Möglichkeiten liegen ließ. Satz eins und drei gingen trotz Vorsprung am Satzende durch vermeintlich leichte Fehler verloren. Da half es nichts, dass man Satz zwei gegen Marktoffingen deutlich dominierte – 1:3 (22:25, 25:15, 23:25, 16:25).

Kein guter Aufbaugegner für Gundelfingen

Die Stimmung war im Keller und der SC Altenmünster war auch nicht der geeignete Gegner, um diese schnell wieder zu heben. Der Tabellenzweite spielte seine ganze Erfahrung aus und hatte die Begegnung jederzeit im Griff – 0:3. (17:25, 12:25, 22:25).

„Schade, dass es zum Saisonende nicht mehr so gut geklappt hat. Was bleibt: Wir haben unsere zweite Bezirksklassen-Saison mit Bravour absolviert. Das war bei den vielen Ausfällen vor der Saison nicht zu erwarten“, so VG-Trainer Jürgen Wetzstein. Seine VGG-Damen werden die Saison voraussichtlich auf Platz sechs abschließen.

VG (FC/TV) Gundelfingen: Bay, Diekmann, Dechant, Eberhardt, Fischer, Götz, Kling, Steidle, Zielinski