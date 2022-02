Kein Spaß: Wer hat in Gundelfingen die Gullydeckel entfernt?

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen. Wer hat etwas in Gundelfingen beobachtet?

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10.15 Uhr, sind in der in der Lauinger Straße in Gundelfingen auf dem Parkplatz vor der dortigen Friedenskirche mehrere geöffnete Kanalschächte festgestellt. Unbekannte hatten die Gullydeckel herausgehoben und im näheren Umfeld abgelegt.

Bei einem Schacht fehlte außerdem der Auffangbehälter. Dieser konnte nicht aufgefunden werden. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

