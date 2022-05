Zwei fahren in Peterswörth rückwärts: 10.000 Euro Unfallschaden

In Kicklingen, Dillingen und Peterswörth haben sich am Donnerstag Unfälle ereignet.

Drei Unfälle teilt die Dillinger Polizei am Freitag mit. So war am Donnerstag um 7.30 Uhr in Kicklingen ein Unfallschaden in Höhe von 7000 Euro entstanden, als eine Frau rückwärts aus ihrer Hofeinfahrt rangieren wollte. Dabei stieß ihr Wagen in der Feldlestraße gegen einen querenden Kleintransporter.

In Dillingen entsteht ein Unfallschaden in Höhe von 2500 Euro

Im Gundelfinger Ortsteil Peterswörth wollte ein 66-Jähriger um 10 Uhr ebenfalls mit seinem Auto rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße im Bauernfeld fahren. Doch genau in dem Moment setzte auch der Fahrer eines Kleintransporters zurück und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei gibt den Schaden dort mit 10.000 Euro an.

In Dillingen übersah um 16.30 Uhr eine 45-Jährige, dass der Wagen vor ihr hielt. Die Frau war mit ihrem Auto in der Straße am Reitweg unterwegs, als die Ampel rot wurde und das Fahrzeug vor ihr stoppte. Sie prallte mit ihrem Pkw in des Heck des vorderen Wagens und verursachte laut Polizei einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. (pol)

