Gundelfingen

Klimaschutzkonzept der Grünen scheitert in Gundelfingen

Der Antrag der Grünen im Stadtrat findet keine Zustimmung - obwohl sich alle für den Klimaschutz aussprechen. Dabei spielt das Heizungsgesetz der Bundesregierung eine Rolle.

"Wir müssen in der Praxis etwas machen, anstatt nur ein Papier zu haben", kritisiert CSU-Fraktionsvorsitzender Georg Wiedemnann genervt am Donnerstagabend in der Stadtratssitzung in Gundelfingen. Man solle nichts machen, nur damit es in den Medien stehe. Der Streitpunkt: ein Antrag der Grünen auf ein Klimaschutzkonzept. Ein solches Konzept gibt es mittlerweile in Städten wie Wertingen, Günzburg oder Augsburg - nun gab es Diskussionen, ob das auch in Gundelfingen möglich ist.

"Es ist wichtig den Klimaschutz in der Kommune zu verankern", begründet Grünen-Stadträtin Roswitha Stöpfel die Forderung nach einem sogenannten integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept. Dahinter steckt ein sechs Punkteplan. Darunter, dass die Stadt die Entwicklung eines solchen Konzepts beauftragt und einen Klimaschutzbeauftragten als Ansprechperson bestimmt. Auch ein Klimabeirat aus Mitgliedern des Stadtrats, der Verwaltung, der Wirtschaft und sachkundigen Einwohnern soll gebildet werden. Dazu soll ein Klimaschutzmanager in der Verwaltun arbeiten, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit 70 Prozent gefördert werden könnte.

