Kolpingsfamilie Gundelfingen besucht Gartner Extrusion

Kostenlose Firmenbesichtigung am Dienstag, 28. Oktober
    Die Kolpingsfamilie lädt am Dienstag, 28. Oktober, zur Besichtigung der Firma Gartner Extrusion in Gundelfingen ein. Bei einem Rundgang durch den Betrieb erhalten die Teilnehmenden spannende Einblicke in moderne Produktionsverfahren und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Aluminiumprofilen. Treffpunkt zur Besichtigung ist um 17 Uhr an der Pforte von Gartner Extrusion (Peterswörther Str. 1a). (AZ)

