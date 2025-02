Kran wirft in Gundelfingen Hebebühne um

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr bediente ein 54-Jähriger einen Hallenkran eines Metallunternehmens in der Peterswörther Straße in Gundelfingen. Der Kranführer übersah eine mobile Hebebühne, welche sich im Schwenkbereich der Kranlast befand. Es kam zur Kollision und die auf etwa zwölf Meter ausgefahrene Hebebühne stürzte um. Die darauf befindlichen Arbeiter im Alter von 25 und 33 Jahren wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Kranführer werden nun Ermittlungen im Bezug auf fahrlässige Körperverletzung geführt. (AZ)

