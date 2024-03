Kranke Bäume und trockenes Klima: So baut Gundelfingen seinen Wald um

Eschentriebsterben und Klimawandel machen Bäumen zu schaffen. Der Gundelfinger Förster meint: "Kein Stamm bleibt verschont." Die Stadt ergreift nun Maßnahmen.

Umweltaspekte spielen bei der kommunalen Planung eine immer größer werdende Rolle. Das hat sich bei der jüngsten Sitzung des Gundelfinger Stadtrats gezeigt, bei dem sich Fragen nach Schutz sowie Eindämmung alltäglicher Emissionen wie ein roter Faden beinahe durch die gesamte Beratung zogen. Unter anderem bei der Befassung mit zwei neuen Baugebieten im Südwesten und Nordosten der Stadt sowie der dramatischen Einschätzung der Waldsituation durch den Stadtförster. Angesichts des umfangreichen, von Bürgermeister Dieter Nägele als „ambitioniert“ bezeichneten Themenprogramms, wurde in dem gut besuchten Sitzungssaal sogar eine Pause vom Sitzungsleiter angeordnet.

Schwarz auf weiß mit eindrücklichen Zahlen machte Stadtförster Maximilian Friedl auf die Situation im Stadt- und Spitalwald aufmerksam, formal unter dem Tagesordnungspunkt „Fällungs- und Kulturanträge für das Forstwirtschaftsjahr 2024“ aufgelistet. „Unsere Ziele geraten immer mehr in Gefahr durch die Baumkrankheiten“, kündigte der Experte seine Einschätzung der Lage an und richtete die Aufmerksamkeit vor allem auf das Eschentriebsterben, das in den vergangenen Jahren großflächige Verluste verursacht habe. „Kein Stamm bleibt verschont, ob jung oder alt“, berichtete Friedl. Der Bestand beläuft sich auf rund 25.000 Festmeter. Und: „Die Esche wird aussterben.“

Klimawandel und Wald: Gundelfingen soll aufblühen

Schuld sei der Klimawandel, der die Krankheitsproblematik durch „verbesserte“ Bedingungen für Schaderreger und durch von Extremwetterereignissen geschwächte Bäume in Zukunft verschärfen werde. Der Förster versprach, entstandene Freiflächen mit klimatoleranten Baumarten aufzuforsten. „Die Eiche gehört dazu, auch Bergahorn, Elsbeere, Kastanie und Schwarznuss.“ Dem einstimmigen Plazet für das Forstwirtschaftsjahr 2024 folgte eine ebenso einhellige Zustimmung für ein „Blühendes Gundelfingen“, womit ein Antrag aus dem Gremium betitelt war. So soll der Bauhof drei kommunale Gebiete mit einer Gesamtfläche über 2500 Quadratmeter ansäen und unterhalten. Es geht um die Grünfläche am Bühl, entlang der Peterswörther Straße und das Ausgleichsareal hinter Air Liquid. Kostenpunkt: 2500 Euro pro Jahr. „Uns war klar, dass es das Ganze nicht umsonst gibt“, gestand SPD-Rat Max Ruchti bei der Begründung ein, auch dass man mit solchen Maßnahmen das Insektensterben nicht vollständig stoppen könne. Das war auch der Verwaltung mit Bürgermeister Dieter Nägele klar. „Aber unser Bauhof hat damit große Erfahrung und wir müssen bei dem Thema dranbleiben – mit Maß und Verstand.“

Dazu riet auch Roswitha Stöpfel, Grüne, die um Geduld bat, was den Fortschritt der Pflanzen angeht. Georg Blatter ( CSU) blieb skeptisch bei der Überlegung über den Ausgang der Initiative. „Ein Packerl bunter Samen reicht da halt nicht“, meinte das Ratsmitglied mit Blick auf die empfohlenen Saatgutmischungen mit so illustren Bezeichnungen wie „Wiesenglanz“, „die Robusten“ oder „Falterfreude“. Er stimmte schließlich genauso zu wie Ute Bucher (CSU), die zuvor ein Kostenbewusstsein angemahnt hatte: „Immer heißt es, die Stadt müsse sparen, und dann so etwas – wir sollten da aufpassen.“ Und Georg Wiedenmann (CSU) riet dazu: „Die Natur besteht bei Weitem nicht nur aus hübschen Blumen.“ Sondern auch aus Bäumen, Hecken und begrünten Flachdächern, wie die Diskussion um den Vorentwurf des Bebauungsplans „Oberer Ehla VI“ und das Strukturkonzept zum Bebauungsvorhaben „Echenbrunn Nord-Ost II“ zeigte. Bei Ersterem geht es um das Projekt von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 37 Wohnungen. Das mit viel Grün ausgestattete Outfit der Gebäude gefiel der Runde, allerdings kamen auch zahlreiche technische Details zur Sprache. Etwa Stellplätze und Zugangsmöglichkeiten für Müll- oder Rettungsfahrzeuge, die etwa Manfred Wörle (CSU) und Erwin Hegele (FW) anfragten. Auch die Entwürfe für das Vorhaben in Echenbrunn fanden weitgehend die Zustimmung der Versammlung. Die quartiersbildenden Ansätze der Konzeption seien gut und zeitgemäß, urteilte einer. Emissionstechnisch anspruchsvoll fällt die dortige Lage zwischen Bahngleis und Kreisstraße (ehemalige B16) auf. „An alles wird gedacht“, beruhigte Planer Werner Dehm.

