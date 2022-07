Kriegshalbwaise setzt sich für 100 Jahre-Kriegerdenkmal Echenbrunn ein

Seit fast 100 Jahren gibt es das Kriegerdenkmal in Echenbrunn. Einem Mann bedeutet es besonders viel. Nun plant er eine Veranstaltung an dem Denkmal.

Als Siegfried Doser geboren wird, stirbt nur wenige Monate später sein Vater. Es ist das Jahr 1944 und das Grauen des Zweiten Weltkrieg tobt in Europa. Über seinen Vater sagt der mittlerweile 79-Jährige: "Sein Leben ist anonym für mich." Doch dieser unbekannte Mann, an den Doser keine einzige Erinnerung hat, treibt den Echenbrunner bis heute an.

100 Jahre Kriegerdenkmal Echenbrunn: Kriegshalbwaise setzt sich für Gedenken ein

Aufgewachsen ist der Kriegshalbwaise nur wenige hundert Meter entfernt vom Echenbrunner Kriegerdenkmal an der Kirche Maria Immaculata. Dort steht der Name seines Vaters Hans Doser zwischen 30 weiteren Echenbrunnern, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg im Krieg gefallen sind.

Doser Senior machte Anfang 1940 seine Ausbildung bei der Polizei in Stuttgart, wo sein Sohn auch zur Welt kam. Doch mit seinen Kollegen musste der Polizist danach sofort in den Krieg ziehen und kam später zur Waffen-SS. Zuerst war er in Deutschland stationiert, später im damalige Sudetenland und starb dann in Weißrussland. Das weiß sein Sohn Siegfried Doser, der alles anhand Bilder und dem Wehrpass rekonstruiert und säuberlich mit weiterer Familiengeschichte in einem Album dokumentiert hat.

Echenbrunner engagiert sich für Kriegerdenkmal: "Geschichte ist meine stille Liebe."

"Geschichte ist meine stille Liebe", gibt der Mann mit weißen Haaren, Altersflecken und blauen, wachen Augen zu. Seit seiner Kindheit fasziniert ihn besonders die Geschichte von Echenbrunn und der Region. In seinem Haus stapeln sich Papiere mit Karten, Bildern und Notizen in Ordnern wie mit der Aufschrift „Echenbrunn Haus 1 bis 40“. Mittlerweile zwingt ihn seine Frau dazu, dass er alle Unterlagen in Kisten verstaut, damit nicht alles im Haus rumfliegt. Darunter sind auch viele schwarz-weiß Fotografien von Bürgerinnen und Bürgern aus Echenbrunn.

Gesammelt hat er alles von den Bekannten und Nachbarn in Echenbrunn und während seiner Arbeit als Stadtarchivar für Gundelfingen, was er bis vor ein paar Jahren gemacht hat. Zu jedem Bild und Plan hat er fein säuberlich alle gefundenen Informationen notiert.

Gedenken am Kriegerdenkmal in Echenbrunn soll zeigen, wie sinnlos Krieg ist

Diese Leidenschaft für Geschichte und die Erinnerung an seinen Vater treiben den Rentner dazu sich nun für das Echenbrunner Kriegerdenkmal, für ihn auch ein Mahnmal, einzusetzen. Eingeweiht wurde das Denkmal vom ungarischen Bildhauer Franz Matuska, der in Dillingen lebte, in Echenbrunn eingeweiht, vor 100 Jahren. Um das Gedenken an die Gefallenen kümmerte sich bisher der Krieger- und Soldatenverein Gundelfingen. Doch dieser hat sich vergangenes Jahr aufgelöst, weil niemand, der älteren Herren, mehr Vorstand werden wollte.

Nun möchte Doser es im Angesicht des Ukraine-Kriegs dafür nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass „Krieg sinnlos ist“. Am Sonntag, 24. Juli, plant er um 15 Uhr eine 100-Jahre-Gedenkveranstaltung am Kriegerdenkmal mit geschichtlichem Vortrag. Auch gibt es eine Andacht für die Gefallenen und Schlussworte des zweiten Gundelfinger Bürgermeisters Roman Schnalzger. Erstellt hat er dafür extra einen Flyer und Plakate, wofür die Kosten die Stadt Gundelfingen übernommen hat.

„Die Geschichten über meinen Vater im Krieg hat meine Mutter mit, in das Grab genommen“

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt den ehemaligen Gundelfinger SPD-Stadtrat und motiviert ihn nun auch zu der Veranstaltung. „Im Ersten Weltkrieg hat man für das Kaiserreich und Vaterland gekämpft. Im Zweiten Weltkrieg waren es der Führer und das Vaterland. Und heute wird die Demokratie verteidigt“, sagt der gebürtige Stuttgarter, der seit dem Tod seines Vaters in Echenbrunn, der Heimat seiner Mutter, lebt. Denn er ist strikt gegen Waffen. Im Jahr 1967 demonstrieren seine schwangere Frau und er als zehn Jahre in Frankfurt am Main lebte, im Jahr 1967 nach dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg, der in Berlin bei einer Demonstration gegen den Schah von Persien von einem Polizisten erschossen wurde. In den 80ern ging er gegen die Nachrüstung mit Pershingraketen auf die Straße.

Auch wenn Doser heute noch vor dem Echenbrunner Kriegerdenkmal steht, merkt man ich an, dass das ein Teil seiner Geschichte ist. Besonders die Skulptur darauf der Maria, die einen sterbenden Soldaten in den Armen hält, berührt ihn noch heute. Als Bub, der wenige Meter entfernt davon die Volksschule besuchte, konnte er damals schon nicht nachvollziehen, warum man Krieg führt. Seine Mutter, wie anderen Witwen seien traumatisiert gewesen, hätten nicht über das Geschehene gesprochen. „Die Geschichten über meinen Vater im Krieg hat meine Mutter mit, in das Grab genommen“, sagt Doser. Eine Lücke, die er versucht hat in den vergangenen Jahren zu schließen und seine Leidenschaft für Geschichte nur befeuert hat.