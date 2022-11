Krippen, Markt, Engelsverkauf: Am Wochenende ist in Gundelfingen einiges geboten

Am Wochenende eröffnet in Gundelfingen eine Krippenausstellung mit vielen handgeschnitzten Figuren. Doch auch Einkaufsfans kommen auf ihre Kosten.

Es ist eine einzigartige Sammlung, die von Samstag, 19. November, bis zum 11. Dezember in Gundelfingen zu sehen ist: Aus vielen Kirchen des Landkreises hat die Kolpingjugend Gundelfingen Weihnachtskrippen ausgeliehen, um sie im Bleichestadel in einer Ausstellung zu präsentieren. Johannes Lohner von der Kolpingjugend hat die Ausstellung organisiert. Das war jedoch schwierig: "Die Krippe aus Obermedlingen konnte man nicht auseinanderbauen, die haben wir mit sechs Leuten hier hochgetragen."

Viele der gezeigten Krippen wurden in mühsamer Handarbeit von den Lauinger Schnitzfreunden gefertigt. Doch mühsam trifft es wohl nicht ganz, wenn man Karl Oblinger und Walter Lenzer zuhört, wie sie über ihre Leidenschaft sprechen. "Bis vier in der Früh hab ich manchmal geschnitzt, bis mich meine Frau aus meiner Werkstatt geholt hat", sagt Oblinger. "Ein Tag ohne mein Schnitzmesser in der Hand ist ein verlorener Tag."

Schnitzkunst aus Lauingen ist in Gundelfingen zu sehen

Von der lebensgroßen Madonna bis zum klitzekleinen Jesulein ist in der Gundelfinger Ausstellung alles zu sehen. Dabei ist eine Krippe für die Schnitzfreunde mehr als nur das klassische Ensemble aus der Heiligen Familie, Ochs und Esel. Sie haben viele verschiedene Motive und Szenen komponiert, manche inspiriert aus Bibelgeschichten, andere aus dem eigenen Leben. So ist jede Krippe fast wie ein in Holz gekerbtes Theaterstück mit vielen verschiedenen Szenen. "Man braucht vier Dinge für eine gute Schnitzarbeit", sagt Walter Lenzer. "Eine Idee, gute Skizzen, anatomische Kenntnisse und natürlich handwerkliches Können." Die Ideen kämen aber nicht immer sofort. "Die sind ein Geschenk Gottes."

Foto: Christina Brummer

Bürgermeisterin Miriam Gruß machte am Donnerstag schon einmal einen Rundgang durch die Ausstellung, die zuletzt im Jahr 2013 so zu sehen war. "All das hier zeigt, was hier geleistet wird und wie das über den Landkreis hinaus ausstrahlt", sagte die Rathauschefin. Sogar Bischof Bertram Meier hat sich kommende Woche angekündigt, um die Ausstellung zu bewundern. Für Besucher ist die Krippenausstellung jeweils an den Wochenenden bis zum 11. Dezember von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 20. November, bereits ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Cäcilienmarkt und Engelsverkauf am Sonntag in Gundelfingen

Doch in Gundelfingen ist an diesem Wochenende noch mehr los: Am Sonntag findet der Cäcilienmarkt statt. In der Innenstadt sind dafür von 10 bis 17 Uhr wieder zahlreiche Marktstände aufgebaut. Die Gundelfinger Geschäfte öffnen zum Marktsonntag zudem von 12 bis 17 Uhr. Unter dem Motto „Advent – Secondhand“ lädt die Ortsgruppe der Grünen zudem von 11 bis 17.00 Uhr zu einem Flohmarkt ein. Der Reinerlös geht an das Jugendcafé Gundelfingen.

Walter Hieber und Angelika Hartmann wollen mit dem Engelsverkauf Geld für die Renovierung des Kirchendachs sammeln. Foto: Christina Brummer

Und es gibt noch eine Besonderheit an diesem Wochenende in Gundelfingen. Direkt neben der Krippenausstellung, in der Stadelschenke des Bleichestadels, wird Walter Hieber eine ganz besondere Verkaufsaktion starten: Mehrere Hundert Engel aus dem Nachlass seines Onkels Otto Hieber bietet der Gundelfinger dort am Sonntag zum Verkauf an. Zwischen 11 und 17 Uhr können Engel-Fans durch die Figuren streifen – und am besten viele kaufen. Denn das Geld soll in die Renovierung des maroden Kirchendachs von St. Martin fließen. "Ich dachte mir, das wäre doch ganz passend, wenn die Engel das Kirchendach finanzieren könnten", sagt Hieber und zeigt die spannendsten Stücke. Vom Barock-Putto über apfelbäckige Engelein bis hin zum schlichten Modell in Weiß ist alles dabei. "Alles kann weg, ist ja für einen guten Zweck", sagt Hieber und lacht.