Kunst, Kulinarik und Shopping in Gundelfingen

In der Gundelfinger Innenstadt findet am Sonntag, 6. Oktober, der traditionelle Herbstmarkt statt. Ab 8 Uhr bieten zahlreiche Stände eine breite Palette an Waren an, darunter Kunsthandwerk, Kleidung, Lederwaren, Schmuck und Haushaltswaren. Zusätzlich öffnen die Gundelfinger Geschäfte von 12 bis 17 Uhr ihre Türen für den verkaufsoffenen Sonntag. Parallel zum Herbstmarkt veranstaltet der Historische Bürgerverein von 11 bis 18 Uhr ein Erntedankfest auf der Oberen Bleiche. Besucher können dort bäuerliche Arbeiten wie Besenbinden, Krauteinhobeln, Korbflechten und Wolle spinnen erleben und frisch gepressten Apfelsaft aus dem Saftpressmobil genießen, heißt es seitens der Veranstalter. Kulinarisch werden hausgemachte herbstliche Speisen und Bauernbrot aus dem Holzbackofen angeboten.

Im Bleichestadel gibt es am Marktsonntag zudem Werke von drei regionalen Künstlern zu sehen: Dieter Brezger, Ulla Hommel-Fröhle und Claudia Hetzel-Zink. Dieter Brezger beschreibt seine Kunst als eine unermüdliche Sehnsucht, etwas zu erschaffen, das über Worte und Gedanken hinausgeht. Ulla Hommel-Fröhle arbeitet mit verschiedensten Malstilen und Techniken und ist laut den Veranstaltern bekannt für gewagte Farbkombinationen, wobei Pink ein Muss ist. Claudia Hetzel-Zink vereint in ihren Collagen Zeichnungen und abstrakte Malerei, oft humorvoll und mit „dadaistisch“ anmutenden Textfragmenten. Für musikalische Unterhaltung sorgt „Karl der Kesseltaler“. Weitere Highlights sind eine Ausstellung von alten Schleppern und Traktoren sowie Ponyreiten für Kinder. Für letzteres ist eine Anmeldung bei Walter Hieber unter der Telefonnummer 0170/3470451 erforderlich.

Um den Gundelfinger Kirchturm gibt es einen Bauernmarkt

Bevor es auf der Oberen Bleiche losgeht, findet um 10 Uhr ein Erntedank-Gottesdienst in der Katholischen Stadtpfarrkirche St. Martin statt, bei dem die Erntegaben gesegnet werden. Die Kirche beherbergt laut Johannes Lohner vom Förderverein St. Martin einen der größten Erntedankaltäre der Region mit einem aufwendig gestalteten Körnerbild, das in diesem Jahr den Heiligen Franziskus darstellt. Anlass ist die Verabschiedung der Dillinger Franziskanerinnen aus dem Gundelfinger Konvent. In der offenen Sakristei können die sakralen Schätze der Pfarrei, darunter Gewänder, Figuren, Kelche und Monstranzen, besichtigt werden. Diese Exponate stammen größtenteils aus dem 17. Jahrhundert und sind regelmäßig in der Liturgie im Einsatz.

Rund um den Kirchturm gibt es ebenfalls viel zu entdecken. Neben dem Herbstmarkt in der Innenstadt findet ein Bauernmarkt, unter anderem mit Gemüse und Honig, statt. Ein Konzert der Vöhringer Stubenmusik um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin schließt den Erntedanksonntag ab. Die Gruppe wird mit Gitarre, Zither und Hackbrett Lieder und Geschichten vortragen und damit ein Volksmusikkonzert im Ambiente der Erntegaben bieten. Der Altar und das Körnerbild sind von Sonntag, 6. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 10. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr zu besichtigen. Infos und Termine für Führungen und Reisegruppen gibt es bei Johannes Lohner unter Telefon 09073/452. (AZ)