Kunstrasen statt "Koppel": Millionenprojekt des FC Gundelfingen Thema im Stadtrat

Die Gundelfinger Sportvereine benötigen mehr Platz, um zu trainieren und zu spielen. Wie viel das kostet und wo der Kunstrasenplatz hinkommen soll.

Ein Kunstrasenplatz ist schon seit zehn Jahren beim FC Gundelfingen im Gespräch – doch nun gibt es konkrete Pläne. Der stellvertretende Abteilungsleiter Michael Unger sprach bei der Vorstellung im Stadtrat von einem "Megaprojekt", das ein "Meilenstein für die Vereine und Mitglieder" sei. Der Verein möchte das Projekt in Kooperation mit dem TV Gundelfingen und dem SSV Peterswörth realisieren, die ebenfalls den Platz nutzen werden. Die Kosten für das Projekt sind hoch.

Gebaut werden soll der Kunstrasenplatz auf dem Rasenplatz, der im Verein auch "Koppel" genannt wird, weil dort früher eine Pferdekoppel war (siehe Foto). Nötig ist der Neubau dem ehemaligen FCG-Abteilungsleiter Markus Riesenegger zufolge, da der Trainings- und Spielbetrieb "auf Anschlag läuft". Besonders bei schlechtem Wetter werde es für die 15 Mannschaften mit 2225 Jugendspielern und 50 Bayern- und Bezirksliga-Spielern eng. Die Trainer und Spieler seien sehr an einem Kunstrasenplatz interessiert. Bisher mietet der Verein im Winter andere Kunstrasenplätze, wie den in Wertingen.