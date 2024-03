Ladendiebin will Polizisten in Gundelfingen in den Arm beißen

Eine 56-Jährige soll nach einem Diebstahl zur Polizeiinspektion gebracht werden. Da leistet die Frau Widerstand.

In einem Verbrauchermarkt in der Lauinger Strafle in Gundelfingen hat eine 56-Jährige am Donnerstag gegen 17.15 Uhr einen Ladendiebstahl verübt. Die Frau bezahlte an der Kasse zwar einen Teil ihrer Einkäufe bezahlte. In ihrem Rucksack hatte sie jedoch laut Polizeibericht Bekleidungstücke im Wert von 45 Euro versteckt.

Die Frau lässt sich in dem Markt in Gundelfingen auf den Boden fallen

Als sie gegenüber einer hinzugerufenen Polizeistreife die Angabe ihrer Personalien verweigerte, sollte die 56-Jährige zur Feststellung ihrer Identität auf die Polizeiwache gebracht werden. Die Frau ließ sich jedoch zu Boden fallen und sperrte sich im weiteren Verlauf gegen die Polizeibeamten. Zudem versuchte die 56-Jährige, einen der Beamten in den Arm zu beißen.

Alle Beteiligten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Letztendlich konnte die Identität der Frau auf der Wache geklärt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)