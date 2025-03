Abgesperrte Fahrräder in Gundelfingen und Lauingen gestohlen

Ein bisher unbekannter Dieb entwendete nach Polizeiangaben am Mittwoch zwischen 18.40 Uhr und 19.05 Uhr am Kirchplatz in Gundelfingen ein abgesperrtes, schwarzes Mountainbike vom Hersteller Cube im Wert von etwa 700 Euro. Laut Zeugenaussagen hat eine männliche, schwarz gekleidete Person das Zweirad davongetragen. Auch in Lauingen wurde ein Fahrrad gestohlen. Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Diebe im Unteranger ein versperrtes Pedelec vom Hersteller Scott im Wert von etwa 3500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen besonders schwerer Fälle des Diebstahls und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

