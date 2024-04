Gundelfingen/Lauingen

Das Lauinger Braumadl-Bier wird jetzt in Gundelfingen hergestellt

Plus Das Lauinger Bier wird jetzt in der Stadt nebenan gebraut. Der Sitz bleibt allerdings weiterhin in Lauingen – und soll dort laut Chef Benedikt Deniffel bleiben.

Von Dominik Bunk

An der Wand in den Hallen der alten Weberei im Gundelfinger Stadtteil Echenbrunn sind große, weiße Silos befestigt, die per Rohrsystem an glänzende Edelstahltanks angebunden sind. Der Braumadl-Chef Benedikt Deniffel steht an der Holztreppe, die den Zugang zu diesen Braukesseln ermöglicht und berät sich mit seinem Helfer über ein Gerät, das er in der Hand hält. Denn das tut nicht, was es soll. Es läuft noch nicht alles ganz rund in der neuen Brauerei in der alten Weberei. Das soll sich aber bis zum Ende des Monats geändert haben, sagt der Braumeister. Einen großen Teil der Brauutensilien, wie genannte Silos und Kessel, konnte er von den Vorbesitzern, der Craftbier-Brauerei Camba, übernehmen. "Besser geht es eigentlich gar nicht", sagt er und freut sich sichtlich. Doch einige Anschaffungen musste er noch machen. Und die zeigen, mit welchen modernen Mitteln heute gebraut wird.

Eine dieser Maschinen ist eine, die ausschließt, dass die Flaschen auf irgendeine Art beschädigt sind. Sie ist frisch geliefert worden. Noch in Folie eingepackt steht das gut zwei Meter hohe Gerät, das später von jeder Flasche rund 100 Bilder machen wird, mitten im Eingangsbereich der großen Halle. Und warum das Ganze? "Produkthaftung", sagt Deniffel. Zum einen könne er damit ausschließen, dass etwa eine Glasscherbe im Bier schwimmt, die Konsumenten verschlucken könnten. Zum anderen könnte er im Fall der Fälle so später beweisen, dass die Flasche in Ordnung war, sollte es eine Anschuldigung geben.

