Gleich mehrere Randalierer sind im Landkreis Dillingen unterwegs

Die Polizei meldet in Gundelfingen, Lauingen und Höchstädt Sachbeschädigungen - und sucht Zeugen.

Bereits zwischen 16. März, 20 Uhr, und 19. März, 8 Uhr, zerkratzten bisher unbekannte Täter mutwillig die Karosserie eines grauen Mercedes CLS 500, der in der Bürgermeister-Grimminger-Straße in Höchstädt abgestellt war. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Einen Schaden von rund 300 Euro verursachten vier bisher unbekannte Schüler am Dienstag, 28. März, gegen 15:15 Uhr in Gundelfingen. Diese warfen mit Steinen die Fensterscheiben einer Garage in der Schlachteggstraße ein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sind die Jugendlichen danach weggerannt.

In der Lauinger Donaustraße randalierten Unbekannte

Am Donnerstag gegen 23:28 Uhr hatten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Donaustraße in Lauingen wiederum einen lauten Knall wahrgenommen. Bisher Unbekannte hatten gewaltsam die Haustürklingel abgerissen und flüchteten anschließend. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 50 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter

Telefon 09071/560. (AZ)