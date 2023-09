Gundelfingen/Lauingen

Scheibe zerschlagen, Kotflügel zerkratzt: Dillinger Polizei sucht Zeugen

Sowohl in Lauingen als auch in Gundelfingen haben bisher unbekannte Täter erhebliche Schäden an Autos angerichtet. Wer war das?

Bisher unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 10.55 Uhr, die Windschutzscheibe eines schwarzen Daimler E 200 CDI mit Günzburger Kennzeichen ein, der in der Unteren Vorstadt in Gundelfingen geparkt war. Die angerichtete Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 750 Euro. Mehrere tausend Euro Schaden in Lauingen Im ähnlichen Zeitraum, von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Vandalen in der Masurenstraße in Lauingen die Fahrertür und den linken Kotflügel eines schwarzen BMW und verursachten so einen Schaden von circa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

