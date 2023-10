Leidenschaft Fußball – so kam die Firma GTG nach Gundelfingen

Wolfgang Bartelt, der Gründer des Gummitechnik-Unternehmens, ist jetzt Wirtschaftssenator. Er erinnert sich an die Anfänge in der Gärtnerstadt.

Es ist eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, wie sie nur wenige Unternehmer im Landkreis Dillingen geschrieben haben. Und wenn der Gundelfinger Wolfgang Bartelt heute auf die von ihm gegründete Firma mit inzwischen 625 Mitarbeitenden zurückblickt, gerät er selbst ein wenig ins Staunen. "Ich habe das hier tatsächlich aus dem Nichts heraus aufgebaut", sagt der Seniorchef der Gundelfinger Firma GTG Gummitechnik. Obwohl sein Sohn Markus das Unternehmen hervorragend führe, sei er immer noch jeden Tag im Betrieb. Die Firma ist das Lebenswerk des 77-Jährigen, der sich seit wenigen Tagen auch Wirtschaftssenator honoris causa nennen darf. Der Bundeswirtschaftssenat (BWS) hat Wolfgang Bartelt diese Ehrung im BMW-Zentrum in München zuteilwerden lassen. "In Anerkennung seiner vorbildlichen Verdienste um den Mittelstand und in Würdigung seiner verantwortungsbewussten, herausragenden unternehmerischen Leistungen und der daraus erwachsenden Reputation in Wirtschaft und Gesellschaft", heißt es in der Begründung.

Dass Bartelt sein Unternehmen ausgerechnet in Gundelfingen aufbaute, ist ein wenig dem Zufall geschuldet. Und der Liebe zum Fußball. Was viele nicht wissen: Wolfgang Bartelt war einst ein begnadeter Fußballer. Als 18-Jähriger spielte er als Rechtsaußen in seiner Heimat beim FC Hanau 93, dem ältesten hessischen Fußballverein und Gründungsmitglied des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB). Bartelt kickte in der Regionalliga Süd, damals die zweithöchste deutsche Liga. In einem Rückblick hieß es: "Bartelt war wieder mal schneller als der Ball."

Die Initialzündung: Bartelt sah das Gundelfinger Fußballstadion

Die Leidenschaft für den Fußball sollte einige Jahre später eine entscheidende Rolle für die Gundelfinger Wirtschaftsgeschichte spielen. Wolfgang Bartelt, der beim späteren Bundestrainer Erich Ribbeck auch die Trainer-B-Lizenz des DFB erwarb, absolvierte eine Ausbildung zum Gummitechniker. Er war schließlich zehn Jahre lang in einer großen Gummitechnik-Firma in der Schweiz beschäftigt und fasste den Entschluss, sich selbstständig zu machen. "Und ich wollte mit meiner Frau Ilona nach Süddeutschland ziehen", blickt Bartelt zurück. Gundelfingen spielte bei diesen Gedanken zunächst überhaupt keine Rolle. Bei der Firma Gartner hatte Wolfgang Bartelt allerdings Theo Flemisch kennengelernt, und die FCG-Legende nahm den Hessen eines Tages mit zum Essen und ins Schwabenstadion des FC Gundelfingen. "Als ich das Stadion sah, dachte ich mir spontan, das wäre doch eine Alternative zum Stuttgarter Raum", erinnert sich der GTG-Gründer.

Flemisch fädelte 1979 auch gleich einen Termin beim damaligen Gundelfinger Bürgermeister Peter Schweizer ein. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Um seine Frau Ilona, die heute die Bereiche Personal und Finanzen betreut, milde zu stimmen, wählte Bartelt für die erste Fahrt mit ihr nach Gundelfingen die Romantische Straße. Offensichtlich mit Erfolg. Drei Gummitechnik-Fabriken der Familie Bartelt stehen heute in der Gärtnerstadt.

Die Freude bei GTG Gundelfingen über die Auszeichnung zum Wirtschaftssenator h.c. ist bei (von links) Markus, Wolfgang und Ilona Bartelt groß. Foto: Karl Aumiller

Das vielfach ausgezeichnete Unternehmen produziert hochwertige Dichtungssysteme für den Fenster- und Fassadenbau, die Elektro- sowie die Automobilindustrie. Dichtungen aus Gundelfingen und den weiteren Standorten in Waltershausen (Thüringen), Breuberg (Hessen), Verona (Italien) und in Dunavarsany (Ungarn) sind in Premium-Pkw-Marken wie Audi, Bentley, Mercedes und Lamborghini zu finden. Wer die Elbphilharmonie in Hamburg oder den Lakhta-Tower in St. Petersburg besucht, dürfte kaum daran denken, dass die Fenster mit Gummi aus Gundelfingen abgedichtet sind. "Auch in den Geschirrspülern von BSH Hausgeräte und Miele finden sich Dichtungen von uns", erläutert Wolfgang Bartelt.

Der Gundelfinger ist heute einer der profiliertesten "Patriarchen" in der Gummitechnik. Und das Unternehmen seines Sohnes Markus Bartelt sei eines der wenigen in der Branche, das familiengeführt ist, sagt der Seniorchef. Zu den vielen Auszeichnungen der Firma zählen unter anderem der "Bayerische Löwe" (2005 2014, 2019), mit dem die 50 wachstumsstärksten Unternehmen im Freistaat geehrt werden. 2006 kam die GTG unter "Europas Top 500", 2012 erhielt die Firma den "Automotive Award" und 2016 den Bayerischen Mittelstandspreis. Wolfgang Bartelt brachte sich aber auch in der Gesellschaft ein. Jahrelang führte er die Gundelfinger Wirtschaftsvereinigung und war bei der Konzertierten Aktion im Landkreis Dillingen – dem Dialog zwischen Politik und Wirtschaft – von Anfang an dabei. Seit den 1990er-Jahren engagierte sich der heute 77-Jährige in der IHK-Regionalversammlung und Vollversammlung. Bartelt setzte sich mit IHK-Vizepräsident Walter Berchtenbreiter dafür ein, dass das Haus der Wirtschaft heute in Dillingen steht.

Wolfgang Bartelt wurde nun als Wirtschaftssenator h.c. in den Bundeswirtschaftssenat berufen, das höchste Gremium im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW). Der BWS bildet "eine Wertegemeinschaft hochkarätiger Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien". In dieses Gremium werden laut Pressemitteilung nur herausragende Persönlichkeiten berufen – "Vordenker auf nationaler europäischer und internationaler Ebene".

Wolfgang Bartelt ist einer der profiliertesten "Patriarchen" der Gummitechnik. Sein Unternehmen führt inzwischen sein Sohn Markus. Foto: Karl Aumiller

Die etwa 350 Senatsmitglieder, zu denen jetzt der Gundelfinger Wolfgang Bartelt zählt, erwirtschaften laut Webseite einen Jahresumsatz von etwa 120 Milliarden Euro und tragen Verantwortung für rund 1,2 Millionen Beschäftigte. Der BWS soll mit herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten "zur kraftvollen Ideenschmiede des deutschen Mittelstandes" weiterentwickelt werden. Wolfgang Bartelt ist erst der zweite Unternehmer in Schwaben, der als Wirtschaftssenator h.c. ausgezeichnet wurde.