Gundelfingen

vor 17 Min.

Lenni übersteht Chemo – Quadfahrer überraschen Bub mit eigenem Quad

Quadfans überraschen den an Leukämie erkrankten Lenni (Mitte) in Gundelfingen. Stadtpfarrer Johannes Schaufler segnete sogar sein Fahrzeug auf dem Schnellefest.

Plus Lenni aus Gundelfingen ist an Leukämie erkrankt und hat nun seine Therapie beendet. Seine Familie erfüllte ihm einen Wunsch: ein eigenes Quad, begleitet von Quadgruppen aus der ganzen Region.

Von Johanna Hofmann

778 Tage hat Lenni gegen seine Leukämie gekämpft, tapfer Tabletten geschluckt und mit seiner Familie die kräftezehrende Chemotherapie durchgestanden. Von Beginn an wünschte sich der Bub aus Gundelfingen nichts sehnlicher als ein eigenes Quad. Seine Familie machte sich im Geheimen daran, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Nun war es so weit. Die Quadfans überraschten Lenni mit einem eigenen Quad. Und das brachten sie extra im Konvoi im Schnellepark in Gundelfingen vorbei.

