Lernen von den Profis: Fleischer-Nationalteam kommt nach Gundelfingen

Familie Delle veranstaltet am Samstag erst ihre Donaumoos-Angus-Präsentation, im Anschluss findet ein kostenloser Workshop im Gasthof Sonne statt.

Für die Modenschau sind extra zwei schottische Stylisten angereist. Sie kümmern sich höchstpersönlich um das Outfit der Models. Besser um ihr Aussehen. Kein Wunder: Zuschauer und Zuschauerinnen aus zig verschiedenen Ländern haben sich bereits für das Event in Gundelfingen angemeldet. Sie kommen aus Frankreich, Polen, Rumänien oder etwa der Schweiz - und sind alle gespannt, was Familie Delle in diesem Jahr für Prachtkerle präsentieren wird. Denn ihre Models sind tierische Kracher.

Am Samstag, 6. April, startet um 11 Uhr die Donaumoos-Angus-Präsentation. Rund 50 Tiere werden auflaufen. Eine Woche später, am 13. April, findet dann ab 15 Uhr online die Frühjahrsauktion statt. Das, so erklärt es Jutta Delle, habe sich während der Corona-Pandemie als praktikabel erwiesen. Erst die Bullen in Ruhe begutachten, dann mitbieten. Und damit die Zuchttiere der Gundelfinger Familie auch echte Hingucker beim Schaulaufen auf dem Hof beim Emmausheim sind, dafür sorgen unter anderem die zwei schottischen Helfer. "Die Bullen werden geschoren, eingeschäumt und mit dem Dampfstrahler gewaschen. Sie werden richtig gestylt. Sie sollen ja hübsch aussehen", sagt Delle lachend am Telefon.

Angus-Rinder im Donaumoos

Als Züchter und Metzgermeister hat Bernhard Delle in den 1990er-Jahren erkannt, dass beim Fleisch absolute Topqualität zählen muss. Deswegen beschloss er, Spezialist für das Züchten von Aberdeen-Angus-Rindern zu werden. Gesagt, getan. 1990 gründete der Metzgermeister und Züchter Delle "Donaumoos Angus", mit dem Ziel, nachhaltige Landwirtschaft zu praktizieren und Fleisch mit einer Qualität zu produzieren, die er für seine Metzgerei auf dem Markt nicht mehr erhielt. Mit Erfolg. Seit vielen Jahren räumt Delle, der den Hof mittlerweile gemeinsam mit seinen Söhnen Michael und Martin bewirtschaftet, international Preise mit seinen schwarzen Riesen ab. Auch, weil ein erfolgreicher Austausch mit Züchtern aus Schottland oder etwa Australien gelungen ist. Die Gundelfinger Zuchtbullen sind europaweit gefragt. Kein Wunder, dass die Bullenpräsentation am kommenden Samstag bei vielen ein fixer Termin im Kalender ist. Auch bei Familie Delle selbst. Chefin Jutta Delle sagt: "Das ist immer ein Höhepunkt."

Der Gasthof in der Gundelfinger Innenstadt

Dieses Mal gibt es aber noch ein weiteres Zuckerl. Denn nach der Schau, die im Freien auf dem Hofgelände in Gundelfingen, Äußere Günzburger Straße 5, stattfindet, geht es weiter in ihrem Gasthof Sonne in der Innenstadt, Hauptstraße 56. Ab 15 Uhr zeigen zwei Frauen und drei Männer der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks ihr Können. Die Profis erklären anhand von Angus-Fleisch die richtige Fleischauswahl, sie zeigen moderne Cuts und haben Empfehlungen für die richtige Zubereitung. "Es kann jeder kommen, der sich von den Profis Tipps holen will. Es ist für Köche gedacht, angehende Köche oder auch Hobbyköche", so Delle weiter. Aber auch Fleischliebhaber, Landwirte, Züchter und Grillmeister sind willkommen. Der Eintritt ist frei, der Workshop im Gasthof Sonne kostenlos.

Die Delles haben im Saal extra eine Bühne aufgebaut, dort wird ein Tier zerteilt und genau erklärt, um welches Stück Fleisch es sind handelt. Im Anschluss findet auch ein Tasting statt, sprich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können es sich schmecken lassen. "Uns geht es auch darum, zu zeigen, woher das Fleisch kommt - mit allen Hintergrundinfos. Man muss nicht jeden Tag ein Pfund Fleisch essen, es geht um das Bewusstsein für Regionalität und höchste Qualität", erklärt die Chefin. Und um das Image ihres Berufsstandes.

Lesen Sie dazu auch

So sei es eine große Freude, dass die Fleischer-Nationalmannschaft nach Gundelfingen komme. Das solle die Wertigkeit des Berufes unterstreichen. Jutta Delle sagt: "Das sind junge, motivierte Leute, die zeigen, die den Beruf wieder attraktiv machen wollen. Heute sind wir Veredler und längst nicht mehr so rustikal wie früher."

Früher waren Fleischer rustikaler

Und die Fleisch-Veredler von heute grillen auch etwa nicht mehr nur ein Rumpsteak. Am Samstag gibt es Spider-Steacks, gegrillten Tafelspitz, Brisket oder Flat Iron Steacks - das besondere Angrillen am ersten Sommer-Sonne-Tag in diesem Jahr.

Infos: Die Donaumoos-Angus-Präsentation findet am Samstag, 6. April, ab 11 Uhr, auf dem Hofgelände in der Äußeren Günzburger Straße 5 in Gundelfingen statt. Ab 15 Uhr findet der Workshop mit der Fleischer-Nationalmannschaft im Gasthof Sonne in der Hauptstraße 56 statt. Anmeldungen sind erwünscht per Telefon (09073/7334), per Mail (info@sonne-gundelfingen.de) oder auf Social Media (Instagram/Facebook). Weitere Informationen gibt es unter www.sonne-gundelfingen.de