Mann greift in Gundelfingen Polizeibeamte an

Die Polizei wird in Gundelfingen zu einem Streit gerufen. Aus einer Wohnung dringen Schreie. Beim Öffnen der Tür attackiert ein 30-Jähriger die Beamten.

Ein Angriff auf Polizeibeamte ist am Sonntag in Gundelfingen verübt worden. Gegen 0.45 Uhr wurden die Beamten verständigt, nachdem es in einer Wohnung in der Günzburger Straße zu einer Streitigkeit gekommen war.

Aus den Innenräumen dringen Schreie

Am Einsatzort musste die Polizei die Eingangstüre zur Wohnung gewaltsam öffnen, da aus den Innenräumen Schreie drangen und den Beamten der Einlass verwehrt wurde. Nach Betreten der Wohnung griff ein 30-Jähriger die Polizeibeamten sofort an. Der Mann musste laut Polizeibericht unter erheblichem Kraftaufwand gebändigt werden. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt. (AZ)